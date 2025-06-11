Если РФ не остановится в Украине, ее не остановить и в Молдове — Санду

Президент Молдовы Майя Санду уверена, что если российские войска не остановить в Украине, то они не остановятся и в Молдове и пойдут дальше.

Об этом Мая Санду заявила на 4-м саммите Украина-Юго-Восточная Европа в Одессе в среду.

Россия не остановится в Молдове

По словам молдовского президента, чтобы остановить Россию в Украине, нужно продолжать оказывать сильную поддержку украинцам. Ведь именно Украина — краеугольный камень европейской безопасности.

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— Речь идет не просто об Украине и ее будущем, но и о будущем всей Европы, всего мира. Мы боремся вместе, но Россия имеет больше оружия, больше мобилизации, больше пропаганды, — решительно заявила Майя Санду.

Она отметила, что для восстановления мира в Европе нужно выступить по крайней мере равной силой против России.

Санду подчеркнула, что российские войска надругаются над украинской землей, Россия нападает с гибридным оружием, ложью, манипуляцией, шантажом, вмешательством “в нашу политическую систему, выкручиванием демократии и истинной природы”.

Президент Молдовы считает, что Россия прилагает все усилия, чтобы отвлечь партнеров от Украины.

— Россия не остановится и в Молдове, если не остановить ее в Украине. Поддержка Украины должна быть большей, — сказала Майя Санду.

В то же время глава венгерского правительства Виктор Орбан, известный своей симпатией к России, заявил, что российская армия не способна начать военный конфликт против Европы, поскольку не смогла победить даже Украину. Орбан считает, что россияне слишком слабы.

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