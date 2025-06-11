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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Якщо РФ не зупиниться в Україні, її не зупинити й у Молдові – Санду

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: Depositphotos

Президентка Молдови Мая Санду впевнена, якщо російські війська не зупинити в Україні, то вони не зупиняться навіть і в Молдові та підуть далі.

Про це Мая Санду заявила на 4 саміті Україна-Південно-Східна Європа в Одесі у середу.

Росія не зупиниться в Молдові

За словами президентки, щоб зупинити Росію в Україні треба продовжувати надавати сильну підтримку українцям. Адже саме Україна — є наріжним каменем європейської безпеки.

Зараз дивляться

— Йдеться не просто про Україну та її майбутнє, але й про майбутнє всієї Європи, цілого світу. Ми боремося разом, але Росія має більше зброї, більше мобілізації, більше пропаганди, — рішуче заявила Мая Санду.

Вона зауважила, що для відновлення миру в Європі треба виступити з принаймні рівною силою проти Росії.

Санду наголосила, що російські війська чинять наругу над українською землею, Росія нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням “в нашу політичну систему, викручуванням демократії і істинної природи”.

Президентка Молдови вважає, що Росія докладає усіх зусиль, що відвернути партнерів від України.

– Росія не зупиниться навіть в Молдові, якщо не зупинити її в Україні. Підтримка України має бути більшою, – сказала Мая Санду.

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Водночас очільник угорського уряду Віктор Орбан, який відомий своєю прихильністю до Росії, заявив, що російська армія не здатна розпочати військовий конфлікт проти Європи, оскільки не змогла перемогти навіть Україну. Орбан вважає, що росіяни надто слабкі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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