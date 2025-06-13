Не только госизмена: экс-нардепу Новинскому объявили новое подозрение

ГБР и СБУ сообщили о подозрении Вадиму Новинскому – бывшему народному депутату, избранному от пророссийской партии Оппозиционный блок, деятельность которой в нашей стране запрещена.

По версии следствия, он уклонился от уплаты более 4,3 млрд грн налогов.

Что инкриминируют Новинскому – подробности

Как отмечают в Госбюро расследований, Новинский, получив украинское гражданство в 2012 году, оставался налоговым резидентом Украины, но не задекларировал доходы, полученные за рубежом.

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Речь идет о более 25 млрд грн инвестиционного дохода от продажи акций иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре. Налог на эти доходы он не уплатил, что привело к потере средств для бюджета.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора. Следственные действия продолжаются.

В сообщении ГБР фамилия подозреваемого не упоминается, однако на опубликованных фото и видео, несмотря на размытие лица, можно безошибочно узнать Новинского.

Напомним, в начале этого года ему уже предъявили подозрение в государственной измене. По данным СБУ и Офиса генпрокурора, Вадим Новинский действовал в интересах России: распространял кремлевские нарративы, координировался с патриархом РПЦ и продвигал инициативы для сохранения влияния московской церкви в Украине.

Источник : ГБР

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