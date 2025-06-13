Не лише держзрада: екснардепу Новинському оголосили нову підозру

ДБР та СБУ повідомили про підозру Вадиму Новинському – колишньому народному депутату, обраному від проросійської партії Опозиційний блок, діяльність якої в нашій країні заборонена.

За версією слідства, він ухилився від сплати понад 4,3 млрд грн податків.

Що інкримінують Новинському – подробиці

Як зазначають у Держбюро розслідувань, Новинський, отримавши українське громадянство у 2012 році, залишався податковим резидентом України, але не задекларував прибутки, отримані за кордоном.

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Йдеться про понад 25 млрд грн інвестиційного доходу від продажу акцій іноземних компаній, зареєстрованих на Кіпрі. Податок на ці доходи він не сплатив, що призвело до втрати коштів для бюджету.

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора. Слідчі дії тривають.

У повідомленні ДБР прізвище підозрюваного не згадується, однак на опублікованих фото та відео, попри розмиття обличчя, можна безпомилково впізнати Новинського.

Нагадаємо, на початку цього року йому вже висунули підозру в державній зраді. За даними СБУ та Офісу генпрокурора, Вадим Новинський діяв в інтересах Росії: поширював кремлівські наративи, координувався з патріархом РПЦ і просував ініціативи для збереження впливу московської церкви в Україні.

Джерело : ДБР

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