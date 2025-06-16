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Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность генпрокурора

руслан кравченко
Фото: Факти ICTV

Руслана Кравченко могут быть назначены на должность Генерального прокурора Украины.

Соответствующее представление в Верховную Раду поступило от президента Владимира Зеленского.

Кравченко Руслан может стать новым генпрокурором

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Соответствующая инициатива поступила согласно пункту 11 части первой 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины.

Отмечается, что Верховная Рада рассмотрит представление главы государства на одном из ближайших пленарных заседаний, то есть уже 17 июня.

Напомним, Руслан Кравченко возглавляет Государственную налоговую службу Украины.

До этого он почти год возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Руслан Кравченко: что о нем известно

Руслан Кравченко родился в городе Северодонецк Луганской области.

В 2007 году завершил обучение в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, а в 2012 году получил юридическое образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. По результатам обучения получил звание лейтенанта юстиции.

С 2012 по 2014 годы Кравченко занимал должности следователя и старшего следователя в прокуратуре Севастополя, а также работал старшим прокурором в прокуратурах Ровенской и Львовской областей.

В 2014-2015 годах исполнял служебные обязанности в зоне проведения антитеррористической операции, будучи в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (в городах Дебальцево и Артемовск).

В период с 2015 по 2019 год работал в составе Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, а в 2019-2020 годах занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона.

С 2020 по 2021 год возглавлял управление процессуального руководства по уголовным производствам по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Офиса Генпрокурора.

В 2021 году был назначен руководителем Бучанской окружной прокуратуры в Киевской области.

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