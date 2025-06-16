Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду генпрокурора

Руслана Кравченка можуть призначити на посаду генерального прокурора України.

Відповідне подання до Верховної Ради України надійшло від президента Володимира Зеленського.

Кравченко Руслан може стати новим генпрокурором

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Відповідна ініціатива надійшла згідно з пунктом 11 частини першої статті 106 та частиною третьою статті 131-1 Конституції України.

Зазначається, що Верховна Рада розгляне подання глави держави на одному з найближчих пленарних засідань, тобто вже завтра 17 червня.

Нагадаємо, Руслан Кравченко наразі очолює Державну податкову службу України.

До цього він майже рік очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Руслан Кравченко: що про нього відомо

Руслан Кравченко народився в місті Сєвєродонецьк Луганської області.

У 2007 році завершив навчання в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, а у 2012 році здобув юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. За результатами навчання отримав звання лейтенанта юстиції.

З 2012 до 2014 року Кравченко обіймав посади слідчого та старшого слідчого в прокуратурі Севастополя, а також працював старшим прокурором у прокуратурах Рівненської та Львівської областей.

У 2014–2015 роках виконував службові обов’язки у зоні проведення антитерористичної операції, перебуваючи на посаді прокурора 33 військової прокуратури Південного регіону України (у містах Дебальцеве та Артемівськ).

У період з 2015 до 2019 рік працював у складі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, а у 2019–2020 роках обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону.

З 2020 до 2021 року очолював управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу в Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Офісу Генпрокурора.

У 2021 році був призначений керівником Бучанської окружної прокуратури в Київській області.

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