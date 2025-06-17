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е-Ветеран: как подать заявку на получение услуги и кто это может сделать

е-Ветеран як подати заявку

В Украине заработала онлайн-платформа информационных сервисов е-Ветеран. С ее помощью ветераны войны могут получить информацию о предоставлении услуг и льгот, а также подать заявку на их получение.

Факты ICTV рассказывают, что такое платформа е-Ветеран и как подать заявку на помощь в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Что такое платформа е-Ветеран и кто может получить услугу

е-Ветеран — цифровая платформа Министерства по делам ветеранов Украины на базе Единого государственного реестра ветеранов войны, которая предназначена для комплексной помощи ветеранам, демобилизованным и членам их семей.

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Система е-Ветеран состоит из нескольких функциональных модулей, каждый из которых предоставляет подробную информацию о льготах и государственных услугах.

В частности, с ее помощью можно:

  • получить присвоение статусов участника боевых действий, участника войны, лица с инвалидностью вследствие войны;
  • получить информацию о льготах и гарантиях (проезд, обучение, коммунальные услуги для лиц с инвалидностью, участников боевых действий и членов семей);
  • узнать о предоставлении статусов участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, члена семьи погибшего;
  • просмотреть перечень организаций, включенных в Реестр субъектов предоставления услуг по психологической помощи ветеранам и членам их семей;
  • просмотреть электронную карту услуг для ветеранов войны, предоставляемых в определенных общинах;
  • ознакомиться с вакансиями для ветеранов в органах государственной службы и органах местного самоуправления;
  • подать заявление о сопровождении (прекращении) ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Система е-Ветеран содержит интерактивную карту Украины с отмеченными организациями, которые предоставляют соответствующие услуги. Это позволяет ветеранам из разных регионов быстро и удобно находить и выбирать необходимые учреждения.

Как подать заявку на платформе е-Ветеран

Ветераны, военные, их родные, а также организации, которые предоставляют услуги для них, могут подать онлайн-заявку на платформе е-Ветеран.

Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись (КЭП). Если ее нет, то получить можно в аккредитованном центре сертификации ключей.

Чтобы войти в кабинет е-Ветеран, необходимо:

  • Зайти на портал e‑veteran.gov.ua, выбрать электронный сервис, например Заявление о сопровождении ветеранов войны и демобилизованных лиц и так далее.
  • Пройти авторизацию в системе с помощьюID.GOV.UA, приложения Дія или личного электронного ключа.
  • Заполнить форму, указав личные данные (ФИО, ИНН, дата рождения, место жительства, образование, имеющийся ветеранский статус).
  • Подписать заявление с помощью КЭП и нажать Подать.

Срок обработки заявления зависит от услуги и может составлять от 30 минут до 10 рабочих дней.

В случае несоответствия данных специалисты могут попросить уточнить их в реестре или обновить документы.

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Фото: Минветеранов

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