е-Ветеран: как подать заявку на получение услуги и кто это может сделать

В Украине заработала онлайн-платформа информационных сервисов е-Ветеран. С ее помощью ветераны войны могут получить информацию о предоставлении услуг и льгот, а также подать заявку на их получение.

Факты ICTV рассказывают, что такое платформа е-Ветеран и как подать заявку на помощь в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Что такое платформа е-Ветеран и кто может получить услугу

е-Ветеран — цифровая платформа Министерства по делам ветеранов Украины на базе Единого государственного реестра ветеранов войны, которая предназначена для комплексной помощи ветеранам, демобилизованным и членам их семей.

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Система е-Ветеран состоит из нескольких функциональных модулей, каждый из которых предоставляет подробную информацию о льготах и государственных услугах.

В частности, с ее помощью можно:

получить присвоение статусов участника боевых действий, участника войны, лица с инвалидностью вследствие войны;

получить информацию о льготах и гарантиях (проезд, обучение, коммунальные услуги

узнать о предоставлении статусов участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, члена семьи погибшего;

просмотреть перечень организаций, включенных в Реестр

просмотреть электронную карту услуг для ветеранов войны, предоставляемых в определенных общинах;

ознакомиться с вакансиями для ветеранов в органах государственной службы и органах местного самоуправления;

подать заявление о сопровождении (прекращении) ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Система е-Ветеран содержит интерактивную карту Украины с отмеченными организациями, которые предоставляют соответствующие услуги. Это позволяет ветеранам из разных регионов быстро и удобно находить и выбирать необходимые учреждения.

Как подать заявку на платформе е-Ветеран

Ветераны, военные, их родные, а также организации, которые предоставляют услуги для них, могут подать онлайн-заявку на платформе е-Ветеран.

Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись (КЭП). Если ее нет, то получить можно в аккредитованном центре сертификации ключей.

Чтобы войти в кабинет е-Ветеран, необходимо:

Зайти на портал e‑veteran.gov.ua

Пройти авторизацию в системе с помощью ID.GOV.UA

Заполнить форму, указав личные данные (ФИО, ИНН, дата рождения, место жительства, образование, имеющийся ветеранский статус).

Подписать заявление с помощью КЭП и нажать Подать.

Срок обработки заявления зависит от услуги и может составлять от 30 минут до 10 рабочих дней.

В случае несоответствия данных специалисты могут попросить уточнить их в реестре или обновить документы.

Фото: Минветеранов

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