еОселя для военных: условия программы и как получить кредит в 2025 году
В 2025 году военнослужащие могут воспользоваться льготным кредитом в рамках программы еОселя.
Защитники могут получить кредит на приобретение квартиры, частного дома, таунхауса или дуплекса по ставке 3% годовых.
Что такое программа еОселя для военных и как ее получить в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое программа еОселя для военных и кто может получить
єОселя — это программа доступного кредитования жилья, которой могут воспользоваться участники боевых действий, ветераны войны, люди с инвалидностью вследствие войны и члены их семей.
10 декабря правительство приняло решение, которое дает мобилизованным военнослужащим возможность воспользоваться государственной программой єОселя на новых условиях. Теперь и те, кто служит по контракту, и мобилизованные могут оформить ипотечный кредит по минимальной ставке 3%.
Программа уже помогла 21 864 украинским семьям приобрести собственное жилье на сумму 37,4 млрд грн. Среди них — 6 438 военных по контракту и ветеранов.
Основные изменения:
- Снижение процентной ставки для мобилизованных. Ранее военные по контракту, медики, педагоги, ученые и правоохранители могли брать кредит под 3% годовых, а мобилизованные — только под 7%. Теперь все военные могут получить кредит на жилье под 3% годовых.
- Ограничение максимальной площади жилья. Установлены верхние лимиты площади жилья, чтобы предотвратить приобретение чрезмерно больших квартир или домов.
- Фиксированные ограничения для всех семей. Лимиты применяются независимо от количества членов семьи.
Эти изменения делают программу еОселя более доступной и справедливой для всех военнослужащих, включая мобилизованных.
Кредиты предоставляют банки-участники программы: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank (список будет пополняться).
еОселя для военных: условия кредитования
За время существования в программу еОселя несколько раз вносили изменения. Теперь купить квартиру в Киеве и областных центрах можно, если дому не более 10 лет (ранее было ограничение до 3 лет), в других населенных пунктах — без ограничений по возрасту дома.
Установлены четкие лимиты на площадь жилья, чтобы программа оставалась социально ориентированной:
- квартира — до 115,5 м²;
- дом — до 125,5 м².
еОселя для военных: как воспользоваться программой
Получить доступное жилье по программе еОселя могут:
- украинцы старше 18 лет на дату оформления кредита;
- украинцы старше 70 лет на дату погашения;
- украинцы, жилье которых расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;
- граждане, которых нет в санкционных списках;
- украинцы, которые не участвуют в других государственных программах по обеспечению жильем.
Как получить жилье по программе еОселя: что необходимо
Для того, чтобы воспользоваться программой еОселя для военных, необходимо:
- Подать заявку через портал Дія;
- Получить предложения от банков и выбрать одно из них;
- Пройти проверку данных и документов в выбранном вами банке;
- Выбрать жилье, которое хотите приобрести;
- Предоставить в банк необходимые документы для получения кредита на желаемую недвижимость;
- Заключить договор с банком и договор купли-продажи;
- Получить кредитные средства от банка на счет продавца недвижимости.
Программа еОселя для военных кроме первого взноса может предусматривать дополнительные платежи:
- комиссию за предоставление кредита;
- страхование недвижимого имущества (предмета ипотеки);
- сборы на обязательное государственное пенсионное страхование;
- услуги оценщика;
- услуги нотариуса и тому подобное.
Михаил Федоров также сообщил, что теперь в Дії есть возможность оплатить первый взнос за еОселю сертификатом еВідновлення. То есть украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать жилищный сертификат еВідновлення, чтобы оплатить первый взнос за ипотеку по программе еОселя.
Источник: Дія