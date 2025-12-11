В 2025 году военнослужащие могут воспользоваться льготным кредитом в рамках программы еОселя.

Защитники могут получить кредит на приобретение квартиры, частного дома, таунхауса или дуплекса по ставке 3% годовых.

Что такое программа еОселя для военных и как ее получить в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое программа еОселя для военных и кто может получить

єОселя — это программа доступного кредитования жилья, которой могут воспользоваться участники боевых действий, ветераны войны, люди с инвалидностью вследствие войны и члены их семей.

10 декабря правительство приняло решение, которое дает мобилизованным военнослужащим возможность воспользоваться государственной программой єОселя на новых условиях. Теперь и те, кто служит по контракту, и мобилизованные могут оформить ипотечный кредит по минимальной ставке 3%.

Программа уже помогла 21 864 украинским семьям приобрести собственное жилье на сумму 37,4 млрд грн. Среди них — 6 438 военных по контракту и ветеранов.

Основные изменения:

  • Снижение процентной ставки для мобилизованных. Ранее военные по контракту, медики, педагоги, ученые и правоохранители могли брать кредит под 3% годовых, а мобилизованные — только под 7%. Теперь все военные могут получить кредит на жилье под 3% годовых.
  • Ограничение максимальной площади жилья. Установлены верхние лимиты площади жилья, чтобы предотвратить приобретение чрезмерно больших квартир или домов.
  • Фиксированные ограничения для всех семей. Лимиты применяются независимо от количества членов семьи.

Эти изменения делают программу еОселя более доступной и справедливой для всех военнослужащих, включая мобилизованных.

Кредиты предоставляют банки-участники программы: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank (список будет пополняться).

еОселя для военных: условия кредитования

За время существования в программу еОселя несколько раз вносили изменения. Теперь купить квартиру в Киеве и областных центрах можно, если дому не более 10 лет (ранее было ограничение до 3 лет), в других населенных пунктах — без ограничений по возрасту дома.

Установлены четкие лимиты на площадь жилья, чтобы программа оставалась социально ориентированной:

  • квартира — до 115,5 м²;
  • дом — до 125,5 м².

еОселя для военных: как воспользоваться программой

Получить доступное жилье по программе еОселя могут:

  • украинцы старше 18 лет на дату оформления кредита;
  • украинцы старше 70 лет на дату погашения;
  • украинцы, жилье которых расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;
  • граждане, которых нет в санкционных списках;
  • украинцы, которые не участвуют в других государственных программах по обеспечению жильем.

Как получить жилье по программе еОселя: что необходимо

Для того, чтобы воспользоваться программой еОселя для военных, необходимо:

  1. Подать заявку через портал Дія;
  2. Получить предложения от банков и выбрать одно из них;
  3. Пройти проверку данных и документов в выбранном вами банке;
  4. Выбрать жилье, которое хотите приобрести;
  5. Предоставить в банк необходимые документы для получения кредита на желаемую недвижимость;
  6. Заключить договор с банком и договор купли-продажи;
  7. Получить кредитные средства от банка на счет продавца недвижимости.

Программа еОселя для военных кроме первого взноса может предусматривать дополнительные платежи:

  • комиссию за предоставление кредита;
  • страхование недвижимого имущества (предмета ипотеки);
  • сборы на обязательное государственное пенсионное страхование;
  • услуги оценщика;
  • услуги нотариуса и тому подобное.

Михаил Федоров также сообщил, что теперь в Дії есть возможность оплатить первый взнос за еОселю сертификатом еВідновлення. То есть украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать жилищный сертификат еВідновлення, чтобы оплатить первый взнос за ипотеку по программе еОселя.

Источник: Дія

