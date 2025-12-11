В 2025 году военнослужащие могут воспользоваться льготным кредитом в рамках программы еОселя.

Защитники могут получить кредит на приобретение квартиры, частного дома, таунхауса или дуплекса по ставке 3% годовых.

Что такое программа еОселя для военных и как ее получить в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое программа еОселя для военных и кто может получить

єОселя — это программа доступного кредитования жилья, которой могут воспользоваться участники боевых действий, ветераны войны, люди с инвалидностью вследствие войны и члены их семей.

10 декабря правительство приняло решение, которое дает мобилизованным военнослужащим возможность воспользоваться государственной программой єОселя на новых условиях. Теперь и те, кто служит по контракту, и мобилизованные могут оформить ипотечный кредит по минимальной ставке 3%.

Программа уже помогла 21 864 украинским семьям приобрести собственное жилье на сумму 37,4 млрд грн. Среди них — 6 438 военных по контракту и ветеранов.

Основные изменения:

Снижение процентной ставки для мобилизованных. Ранее военные по контракту, медики, педагоги, ученые и правоохранители могли брать кредит под 3% годовых, а мобилизованные — только под 7%. Теперь все военные могут получить кредит на жилье под 3% годовых.

Ограничение максимальной площади жилья. Установлены верхние лимиты площади жилья, чтобы предотвратить приобретение чрезмерно больших квартир или домов.

Фиксированные ограничения для всех семей. Лимиты применяются независимо от количества членов семьи.

Эти изменения делают программу еОселя более доступной и справедливой для всех военнослужащих, включая мобилизованных.

Кредиты предоставляют банки-участники программы: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank (список будет пополняться).

еОселя для военных: условия кредитования

За время существования в программу еОселя несколько раз вносили изменения. Теперь купить квартиру в Киеве и областных центрах можно, если дому не более 10 лет (ранее было ограничение до 3 лет), в других населенных пунктах — без ограничений по возрасту дома.

Установлены четкие лимиты на площадь жилья, чтобы программа оставалась социально ориентированной:

квартира — до 115,5 м²;

дом — до 125,5 м².

еОселя для военных: как воспользоваться программой

Получить доступное жилье по программе еОселя могут:

украинцы старше 18 лет на дату оформления кредита;

украинцы старше 70 лет на дату погашения;

украинцы, жилье которых расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;

граждане, которых нет в санкционных списках;

украинцы, которые не участвуют в других государственных программах по обеспечению жильем.

Как получить жилье по программе еОселя: что необходимо

Для того, чтобы воспользоваться программой еОселя для военных, необходимо:

Подать заявку через портал Дія Получить предложения от банков и выбрать одно из них; Пройти проверку данных и документов в выбранном вами банке; Выбрать жилье, которое хотите приобрести; Предоставить в банк необходимые документы для получения кредита на желаемую недвижимость; Заключить договор с банком и договор купли-продажи; Получить кредитные средства от банка на счет продавца недвижимости.

Программа еОселя для военных кроме первого взноса может предусматривать дополнительные платежи:

комиссию за предоставление кредита;

страхование недвижимого имущества (предмета ипотеки);

сборы на обязательное государственное пенсионное страхование;

услуги оценщика;

услуги нотариуса и тому подобное.

Михаил Федоров также сообщил, что теперь в Дії есть возможность оплатить первый взнос за еОселю сертификатом еВідновлення. То есть украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать жилищный сертификат еВідновлення, чтобы оплатить первый взнос за ипотеку по программе еОселя.

Источник: Дія

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.