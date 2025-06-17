е-Ветеран: як подати заявку на отримання послуги та хто це може зробити
В Україні запрацювала онлайн-платформа інформаційних сервісів е-Ветеран. За її допомогою ветерани війни можуть отримати інформацію про надання послуг та пільг, а також подати заявку на їх отримання.
Факти ICTV розказують, що таке платформа е-Ветеран та як подати заявку на допомогу у 2025 році — детальніше читайте в матеріалі.
Що таке платформа е‑Ветеран та хто може отримати послугу
е‑Ветеран — цифрова платформа Міністерства у справах ветеранів України на базі Єдиного державного реєстру ветеранів війни, яка призначена для комплексної допомоги ветеранам, демобілізованим та членам їхніх родин.
Система е-Ветеран складається з декількох функціональних модулів, кожен з яких надає детальну інформацію щодо пільг й державних послуг.
Зокрема, за її допомогою можна:
- отримати присвоєння статусів учасник бойових дій, учасник війни, особа з інвалідністю внаслідок війни;
- отримати інформацію щодо пільг та гарантій (проїзд, навчання, комунальні послуги для осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та членів сімей);
- дізнатись про надання статусів учасника бойових дій, людини з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого;
- переглянути перелік організацій, що внесені до Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їхніх родин;
- переглянути е-карту послуг для ветеранів війни, які надаються в певних громадах;
- ознайомитись з вакансіями для ветеранів в органах державної служби та органах місцевого самоврядування;
- подати заяву щодо супроводу (припинення) ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Система е‑Ветеран містить інтерактивну мапу України з позначеними закладами, які надають відповідні послуги. Це дає змогу ветеранам з різних регіонів швидко та зручно знаходити й обирати необхідні установи.
Як подати заявку на платформі е-Ветеран
Ветерани, військові, їхні рідні, а також організації, які надають послуги для них, можуть подати онлайн-заявку на платформі е-Ветеран.
Для цього необхідно мати електронний цифровий підпис (КЕП). Якщо його немає, то отримати можна в акредитованому центрі сертифікації ключів.
Щоб увійти в кабінет е-Ветеран:
- Зайдіть на портал e‑veteran.gov.ua, оберіть електронний сервіс, наприклад Заява щодо супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб тощо.
- Пройдіть авторизацію в системі за допомогоюID.GOV.UA, застосунку Дія або особистого електронного ключа.
- Заповніть форму, вказавши особисті дані (ПІБ, ІПН, дата народження, місце проживання, освіта, наявний ветеранський статус).
- Підпишіть заяву КЕП і натисніть Подати.
Термін обробки заяви залежить від послуги й може становити від до 30 хвилин до 10 робочих днів.
У разі невідповідності даних фахівці можуть попросити уточнити їх у реєстрі або оновити документи.
Фото: Мінветеранів