Киевлянина завербовали после чат-рулетки: какие задачи выполнял агент РФ
В Киеве задержали агента военной разведки РФ, который корректировал вражеские ракетные удары по Киевской области.
Придерживался пророссийской позиции
В Украине разоблачен агент российской военной разведки, который для подготовки ракетных ударов собирал информацию об оборонных объектах в Киевской области.
По данным следствия, житель Киева попал в поле зрения врага из-за участия в чат-рулетке, где открыто выражал пророссийские взгляды. После этого его завербовали представители спецслужб РФ.
Во исполнение заданий кураторов он передавал данные о предприятиях, которые, по его мнению, производили военное снаряжение для Сил обороны Украины.
Кроме того, агент фиксировал маршруты передвижения мобильных огневых групп и их позиции во время воздушных тревог.
Собранную информацию враг планировал использовать для обстрелов объектов в Киевской области.
Правоохранители задержали подозреваемого дома. Во время обыска изъяты два телефона с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.