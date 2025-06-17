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Киевлянина завербовали после чат-рулетки: какие задачи выполнял агент РФ

СБУ зрада агент
Фото: СБУ

В Киеве задержали агента военной разведки РФ, который корректировал вражеские ракетные удары по Киевской области.

Придерживался пророссийской позиции

В Украине разоблачен агент российской военной разведки, который для подготовки ракетных ударов собирал информацию об оборонных объектах в Киевской области.

По данным следствия, житель Киева попал в поле зрения врага из-за участия в чат-рулетке, где открыто выражал пророссийские взгляды. После этого его завербовали представители спецслужб РФ.

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Во исполнение заданий кураторов он передавал данные о предприятиях, которые, по его мнению, производили военное снаряжение для Сил обороны Украины.

Кроме того, агент фиксировал маршруты передвижения мобильных огневых групп и их позиции во время воздушных тревог.

Собранную информацию враг планировал использовать для обстрелов объектов в Киевской области.

Правоохранители задержали подозреваемого дома. Во время обыска изъяты два телефона с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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Источник: Офис генпрокурора

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Державна зрадаОфис генпрокурораРакетные удары России
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