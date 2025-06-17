Киянина завербували після чат-рулетки: які завдання виконував агент РФ

У Києві затримали агента військової розвідки РФ, який коригував ворожі ракетні удари по Київщині.

Дотримувався проросійської позиції

В Україні викрито агента російської військової розвідки, який для підготовки ракетних ударів збирав інформацію про оборонні об’єкти на Київщині.

За даними слідства, мешканець Києва потрапив у поле зору ворога через участь у чат-рулетці, де відкрито висловлював проросійські погляди. Після цього його завербували представники спецслужб РФ.

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На виконання завдань кураторів він передавав дані про підприємства, які, на його думку, виготовляли військове спорядження для Сил оборони України.

Крім того, агент фіксував маршрути пересування мобільних вогневих груп та їхні позиції під час повітряних тривог.

Зібрану інформацію ворог планував використати для обстрілів об’єктів на Київщині.

Правоохоронці затримали підозрюваного вдома. Під час обшуку було вилучено два телефони з доказами співпраці з російською розвідкою.

Наразі чоловіку повідомлено підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело : Офіс генпрокурора

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