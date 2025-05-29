СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые удары по Днепру

Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента в Днепре. Им оказался 38-летний местный таксист, которого ФСБ завербовала для корректировки ракетно-дроновых атак по городу. По материалам дела, фигурант готовил координаты потенциальных целей для врага.

Под видом такси

— Чтобы обнаружить нужные объекты, агент объезжал город и его окрестности на собственном автомобиле под видом такси, — говорится в сообщении.

Установлено, что во время перевозки клиентов он фиксировал места с наибольшей концентрацией автомобилей и личного состава украинских войск. Среди прочего, он пытался разведать боевые позиции ПВО, чтобы оккупанты могли обойти их во время новых атак по городу.

Задержан на горячем

Сотрудники СБУ задержали агента на горячем, когда он снимал периметр военного объекта на камеру своего телефона. Затем он планировал направить агентурную информацию куратору из ФСБ через анонимный чат в мессенджере. Впрочем, не успел этого сделать.

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Грозит пожизненное

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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