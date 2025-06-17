Рада поддержала введение уголовной ответственности за депортацию украинских детей

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12170, которым вводится уголовная ответственность за депортацию и неоправданную задержку репатриации детей.

Как сообщила народный депутат Украины и заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, за соответствующий законопроект №12170 в целом проголосовали 252 народных депутата на пленарном заседании.

Закон об уголовной ответственности за депортацию детей

В объяснительной записке, обнародованной в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, говорится, что это обусловлено необходимостью обеспечения уголовно-правового преследования за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка или использование в военных целях представителем иностранного государства.

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— Указанный вопрос, особенно в условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, является чрезвычайно важным и требующим безотлагательного решения, — говорится в документе.

Согласно законопроекту, Уголовный кодекс Украины дополняется четко определенными проявлениями военных преступлений против детей. Среди них:

депортация, незаконное перемещение, неоправданная задержка репатриации детей;

вербовка и использование ребенка для участия в вооруженном конфликте, военных (боевых) действиях.

Как отметила Елена Кондратюк, этот закон очень важен для справедливого наказания всех причастных к похищению Россией украинских детей и их милитаризации.

По ее словам, за каждое из этих преступных деяний, которое нарушает Женевские конвенции и дополнительные протоколы, предусмотрена уголовная ответственность от 8 до 12 лет тюремного заключения.

Вступление закона в силу облегчит работу правоохранительных органов для привлечения конкретных российских чиновников и всех причастных лиц к ответственности за преступления против украинских детей, утверждает заместитель главы Верховной Рады.

Кроме этого, это значительно упростит работу Украины на международной арене для применения персональных санкций против российских военных преступников.

Как утверждает Кондратюк, это реальный вклад парламента в международную инициативу президента Украины Bring Kids Back UA, которая имеет целью возвращение на родину всех принудительно депортированных детей в результате полномасштабного вторжения России.

Источник : Верховная Рада

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