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Правительство ввело помощь в размере 50 тыс. грн для детей, вернувшихся из депортации или ВОТ

дитина діти
Фото: Getty Images

Для поддержки детей, которые вернулись из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий, правительство будет выплачивать одноразовую денежную помощь в размере 50 тыс. грн.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дети будут получать денежную помощь

Лубинец отметил, что деньги будут выплачивать через Государственную службу по делам детей. Эта помощь не будет учитываться при расчете других социальных выплат.

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— Средства направляются на создание надлежащих условий для реинтеграции и адаптации ребенка на подконтрольной территории Украины. Речь идет, в частности, о неотложном обеспечении прав и наилучших интересов ребенка, определенных в плане мероприятий по сопровождению и реинтеграции, — отметил омбудсмен.

Государство предлагает три уровня помощи, в зависимости от потребностей ребенка:

  • краткосрочный пакет — до 3 месяцев;
  • среднесрочный пакет — от 3 до 6 месяцев;
  • долгосрочный пакет — от 6 до 18 месяцев.

Лубинец подчеркнул, что такие решения должны стать постоянной государственной политикой для защиты детей, пострадавших из-за войны.

Он также отметил, что введение подъемной помощи соответствует одной из рекомендаций из Специального доклада о доступе к образованию детей и молодежи с временно оккупированных территорий.

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Источник: Дмитрий Лубинец

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