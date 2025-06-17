Рада підтримала запровадження кримінальної відповідальності за депортацію українських дітей

Верховна Рада України підтримала у цілому законопроєкт №12170, яким запроваджується кримінальна відповідальність за депортацію та невиправдану затримку репатріації дітей.

Як повідомила народна депутатка України та заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, за відповідний законопроєкт №12170 у цілому проголосували 252 народних депутати на пленарному засіданні.

Закон про кримінальну відповідальність за депортацію дітей

У пояснювальній записці, оприлюдненій у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, йдеться, що це зумовлено необхідністю забезпечення кримінально-правового переслідування за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини або використання у військових цілях представником іноземної держави.

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– Зазначене питання, особливо в умовах міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією, є надзвичайно важливим і таким, що потребує невідкладного вирішення, – йдеться в документі.

Згідно з законопроєктом, Кримінальний кодекс України доповнюється чітко визначеними проявами воєнних злочинів проти дітей. Серед них:

депортація, незаконне переміщення, невиправдана затримка репатріації дітей;

вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діях.

Як зазначила Олена Кондратюк, цей закон дуже важливий для справедливого покарання всіх причетних до викрадення Росією українських дітей та їхньої мілітаризації.

За її словами, за кожне з цих злочинних діянь, яке порушує Женевські конвенції та додаткові протоколи, передбачено кримінальну відповідальність від 8 до 12 років тюремного ув’язнення.

Набуття законом чинності полегшить роботу правоохоронних органів для притягнення конкретних російських чиновників та всіх причетних осіб до відповідальності за злочини проти українських дітей, стверджує заступниця глави Верховної Ради.

Крім цього, це значно спростить роботу України на міжнародній арені для застосування персональних санкцій проти російських воєнних злочинців.

Як стверджує Кондратюк, це реальний внесок парламенту в міжнародну ініціативу президента України Bring Kids Back UA, яка має на меті повернення на батьківщину всіх примусово депортованих дітей внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело : Верховна Рада

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