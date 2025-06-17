РФ запустила новый фейк об отказе в выплатах семьям погибших военных – ЦПД

Российские пропагандисты начали распространять в сети изображение фейкового документа, который якобы прислало Минобороны Украины. В этом так называемом письме говорится, что семьи погибших военных якобы не получат компенсаций, потому что невозможно установить обстоятельства смерти.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

РФ запустила новый фейк о выплатах семьям погибших военных

— Центр проверил эту информацию в министерстве обороны Украины и установил, что этот документ — поддельный. Форма письма не соответствует никаким стандартам делопроизводства министерства, а сам “документ” содержит многочисленные ошибки в формулировках и оформлении, — говорится в сообщении.

Этот фейк стал частью большой информационной атаки со стороны России, которая касается темы возвращения тел погибших. Так враг пытается дискредитировать украинскую власть и подорвать доверие к ней.

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В рамках этой кампании российские пропагандисты уже распространяли дезинформацию об отказе в выплатах компенсаций и поддельные изображения статей, якобы публиковавшихся в иностранных СМИ.

— Цель России — дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности путем создания фейковых документов и новостей, чтобы посеять недоверие к украинской власти и спровоцировать эмоциональную реакцию в обществе, — добавили в Центре.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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