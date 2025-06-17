РФ запустила новий фейк про відмову у виплатах родинам загиблих військових – ЦПД

Російські пропагандисти почали поширювати в мережі зображення фейкового документа, який нібито надіслало Міноборони України. У цьому так званому листі йдеться, що родини загиблих військових начебто не отримають компенсацій, бо неможливо встановити обставини смерті.

Про це попередили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

РФ запустила новий фейк про виплати родинам загиблих військових

– Центр верифікував цю інформацію в міністерстві оборони України і встановив, що цей документ – підроблений. Форма листа не відповідає жодним стандартам діловодства міністерства, а сам “документ” містить численні помилки у формулюваннях та оформленні, – йдеться в повідомлені.

Цей фейк став частиною великої інформаційної атаки з боку Росії, яка стосується теми повернення тіл загиблих. Так ворог намагається дискредитувати українську владу та підірвати довіру до неї.

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У межах цієї кампанія російські пропагандисти вже поширювали дезінформацію щодо відмови у виплатах компенсацій і підроблені зображення статей, що начебто публікувалися в іноземних медіа.

– Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільстві, – додали в Центрі.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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