Центр противодействия дезинформации опроверг ДТП в состоянии алкогольного опьянения с участием работников ТЦК и СП в Хмельницкой области.

Об этом говорится в заявлении ЦПД в их Telegram-канале.

ЦПД опровергли фейк о ДТП с участием ТЦК в Хмельницкой области

В соцсетях и пророссийских Telegram-каналах распространили фейк о том, что якобы работники ТЦК в нетрезвом состоянии не справились с управлением, вылетели с дороги и оказались в кювете.

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В ТЦК отметили, что автомобиль, который попал в ДТП, никакого отношения к их подразделению не имеет.

– На самом деле эта информация не соответствует действительности, о чем сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП. Автомобиль, который попал в ДТП, не имеет никакого отношения к Шепетовскому ТЦК и СП, – говорится в заявлении.

Там добавили, что такие фейки имеют целью дискредитацию украинских военных структур.

В начале июня в ЦПД сообщали, что в ближайшие недели Россия активирует свою масштабную информационную кампанию, чтобы посеять недоверие как среди украинцев, так и среди международных партнеров.

Фото: ЦПД

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