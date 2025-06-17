В ВСУ появился боевой модуль с гранатометом Шабля МК19(М): характеристики
Министерство обороны Украины кодифицировало дистанционно-управляемый боевой модуль Шабля МК19(М) и разрешило его использование в ВСУ.
Об этом сообщает Минобороны.
Возможности системы Шабля МК19(М)
Модуль Шабля МК19(М) ведет огонь из автоматического гранатомета калибра 40 мм. Систему можно устанавливать на наземные роботизированные комплексы и различные виды транспортных средств.
Боевой модуль работает в режимах прямого и непрямого наведения, может поражать цели по координатам из укрытых позиций, а управляет системой один оператор.
Характеристики Шабля МК19(М)
Как сообщает Милитарный, дистанционно управляемый боевой модуль Шабля МК19(М) предназначен для использования на автомобилях и наземных дронах.
Его основные характеристики:
- устанавливается на транспортные средства или роботизированные наземные платформы;
- управление осуществляют 1-2 человека;
- сектор горизонтального обстрела — 165°, углы вертикального наведения — от -5° до +65°, что позволяет вести прямой, непрямой огонь и стрельбу с закрытых позиций по координатам;
- включает интегрированный баллистический калькулятор с автоматическим расчетом поправок на высоту и крен;
- оператор может добавлять цели на цифровую карту, система запоминает их и обеспечивает автоматическое перенаведение при смене целей;
- настройка секторов огня, выбор режимов стрельбы, функция “горячей пристрелки”;
- смотровая и прицельная камеры с цифровым зумом.
Ранее военное ведомство одобрило эксплуатацию отечественного беспилотника Волыняка — бомбардировочного гексакоптера для уничтожения вражеских целей.
Первые версии этого дрона работают на фронте с начала полномасштабной войны и уничтожили сотни единиц вражеской техники, укреплений и скоплений противника.
Дрон может сбрасывать боеприпасы для поражения тяжелобронированных целей и доставлять необходимое снаряжение на позиции.