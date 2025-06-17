В ВСУ появился боевой модуль с гранатометом Шабля МК19(М): характеристики

Министерство обороны Украины кодифицировало дистанционно-управляемый боевой модуль Шабля МК19(М) и разрешило его использование в ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны.

Возможности системы Шабля МК19(М)

Модуль Шабля МК19(М) ведет огонь из автоматического гранатомета калибра 40 мм. Систему можно устанавливать на наземные роботизированные комплексы и различные виды транспортных средств.

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Боевой модуль работает в режимах прямого и непрямого наведения, может поражать цели по координатам из укрытых позиций, а управляет системой один оператор.

Характеристики Шабля МК19(М)

Как сообщает Милитарный, дистанционно управляемый боевой модуль Шабля МК19(М) предназначен для использования на автомобилях и наземных дронах.

Его основные характеристики:

устанавливается на транспортные средства или роботизированные наземные платформы;

управление осуществляют 1-2 человека;

сектор горизонтального обстрела — 165°, углы вертикального наведения — от -5° до +65°, что позволяет вести прямой, непрямой огонь и стрельбу с закрытых позиций по координатам;

включает интегрированный баллистический калькулятор с автоматическим расчетом поправок на высоту и крен;

оператор может добавлять цели на цифровую карту, система запоминает их и обеспечивает автоматическое перенаведение при смене целей;

настройка секторов огня, выбор режимов стрельбы, функция “горячей пристрелки”;

смотровая и прицельная камеры с цифровым зумом.

Ранее военное ведомство одобрило эксплуатацию отечественного беспилотника Волыняка — бомбардировочного гексакоптера для уничтожения вражеских целей.

Первые версии этого дрона работают на фронте с начала полномасштабной войны и уничтожили сотни единиц вражеской техники, укреплений и скоплений противника.

Дрон может сбрасывать боеприпасы для поражения тяжелобронированных целей и доставлять необходимое снаряжение на позиции.

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