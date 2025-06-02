10 млн в год: в Минобороны озвучили возможности Украины по производству дронов
В настоящее время украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может производить 10 млн дронов в год. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре.
— Украина вывела отрасль БпЛА на новый уровень и развивает инновационные решения в воздухе, на земле и в воде, — говорится в сообщении.
Доктринальные изменения
Александр Козенко также отметил, что если учитывать опыт, который приобретают украинские операторы беспилотников каждый день, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения.
Заместитель министра обороны сообщил, что в целом дроны наносят 80% от всех поражений на фронте.
Также чиновник предложил международным оборонным компаниям сотрудничать с украинским ОПК, в частности финансировать производство, создавать совместные предприятия и обмениваться опытом.
Массированная атака на аэродромы РФ
Напомним, что во время спецоперации Паутина 1 июня дроны СБУ атаковали четыре военных аэродрома на территории России. В результате удалось поразить 41 вражеский самолет, среди которых — транспортный А-50 и бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. По его словам, СБУ будет делать все возможное, чтобы защитить Украину от обстрелов.
Фото: Минобороны