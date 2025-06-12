Волыняка: в ВСУ появился гексакоптер для уничтожения тяжелобронированных целей

Арсенал летального оружия ВСУ увеличился благодаря новому бомбардировочному гексакоптеру Волыняка.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Что такое Волыняка

БпЛА Волыняка разработан украинскими производителями для эффективного уничтожения широкого спектра вражеских целей.

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Помимо своей основной ударной функции, Волыняка также может выполнять логистические задачи, доставляя необходимое снаряжение на передовые позиции.

Одним из ключевых преимуществ этого дрона является его способность работать в любую погоду, включая сумерки и сильный ветер. Это делает его незаменимым инструментом в сложных боевых условиях.

Уже с первых месяцев полномасштабной войны беспилотник эффективно уничтожал вражескую технику, укрытия и живую силу противника.

Обновленные версии Волыняки имеют улучшенные технические характеристики, что расширяет спектр возможностей.

В состав беспилотного комплекса входят пульт управления, очки пилота, ретранслятор и многоразовый гексакоптер с шестью мощными бесколлекторными двигателями.

Источник : Минобороны

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