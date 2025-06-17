Зеленский на G7 призвал ограничить цену на нефть РФ до $30 и предоставить Украине $40 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин отказывается от каждой мирной инициативы. На спецзаседании лидеров стран G7 он призвал ввести строгие ограничения на стоимость нефти РФ.

Зеленский призвал к давлению на РФ

Президент подчеркнул, что враг продолжает свои террористические атаки и наступательные действия на фронте. При этом РФ не получает в ответ никаких новых последствий.

По словам Зеленского, Москва уже привыкла к такому уровню войны и только усиливает свои атаки. Если в прошлом году использование сотен дронов за одну ночь было шокирующим, то сейчас это уже обычное явление.

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Он отметил, что это стало единственным реальным изменением в поведении России после смены президента США, что подтверждает правоту сторонников более жестких санкций.

— Я призываю всех вас — и я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. Сейчас предложенная цена составляет $45 за баррель, но многие эксперты согласны, что действительно эффективный уровень — $30. Вместе мы должны сделать это болезненным для России, — высказался президент.

Зеленский добавил, что 18-й пакет санкций ЕС должен быть направлен, в частности, против российской энергетики и банковской системы.

Кроме того, президент отметил важность предоставить Украине ежегодную бюджетную помощь в размере $40 млрд. Это поможет обеспечить стране стойкость.

По словам Зеленского, денежная поддержка должна быть совместным решением лидеров G7, включая США.

Источник : Офис президента

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