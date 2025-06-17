Зеленський на G7 закликав обмежити ціну на нафту РФ до $30 і надати Україні $40 млрд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється від кожної мирної ініціативи. На спецзасіданні лідерів країн G7 він закликав ввести суворі обмеження на вартість нафти РФ.

Зеленський закликав до тиску на РФ

Президент підкреслив, що ворог продовжує свої терористичні атаки і наступальні дії на фронті. При цьому РФ не отримує у відповідь ніяких нових наслідків.

За словами Зеленського, Москва вже звикла до такого рівня війни і тільки посилює свої атаки. Якщо минулого року використання сотень дронів за одну ніч було шокуючим, то зараз це вже звичне явище.

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Він зазначив, що це стало єдиною реальною зміною в поведінці Росії після зміни президента США, що підтверджує правоту прихильників жорсткіших санкцій.

– Я закликаю всіх вас – і я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить $45 за барель, але чимало експертів погоджуються, що справді ефективний рівень – $30. Разом ми повинні зробити це болючим для Росії, – висловився президент.

Зеленський додав, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути спрямований, зокрема, проти російської енергетики та банківської системи.

Крім того, президент наголосив на важливості надання Україні щорічної бюджетної допомоги в розмірі $40 млрд. Це допоможе забезпечити країні стійкість.

За словами Зеленського, грошова підтримка має бути спільним рішенням лідерів G7, включаючи США.

Джерело : Офіс президента

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