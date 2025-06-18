Могут ли отключить свет за неуплату в Украине в 2025 году

Потребитель обязан ежемесячно предоставлять фактические показатели счетчика электроэнергии оператору системы распределения и вовремя платить за предоставленные услуги.

Что делать, если есть долги за электроэнергию и при каких условиях могут отключить электроснабжение — читайте на Фактах ICTV.

Могут ли отключить свет за неуплату 2025

Еще в 2024 году Правительство сняло мораторий от 24 марта 2022 года на отключение жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности украинцев. Теперь в случае злостной неуплаты по счетам, потребителям снова начисляется пеня и штрафы. Мораторий продолжает действовать только на тех территориях, где ведутся боевые действия с Россией, или которые находятся под временной оккупацией.

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Долги за электроэнергию могут возникнуть на фоне экономической нестабильности, военного положения и роста тарифов. В случае длительной неуплаты, к должникам может применяться отключение света за долги.

Долги за электроэнергию: когда могут отключить свет

Накопление задолженности за свет может привести к чрезмерным затратам и даже к отключению света. Поставщики электроэнергии имеют право прекратить электроснабжение в случае неуплаты счетов в течение длительного периода.

Отключение электроэнергии проводится в соответствии с порядком, установленным Правилами розничного рынка электрической энергии, утвержденными постановлением НКРЕКП №312 от 14 марта 2018 года.

Поставщик обязан заблаговременно уведомить потребителя о возможном прекращении электроснабжения. Сделать это необходимо не позднее чем за 10 рабочих дней до запланированной даты отключения.

Если потребитель до указанного срока решает вопрос задолженности, то есть платит всю сумму или заключает соглашение о реструктуризации с поставщиком и придерживается его условий — электроснабжение не прекращается.

В случае, когда потребитель не согласен с суммой долга, он имеет право обратиться к своему электропоставщику или оператору системы распределения с требованием проверить объемы потребленной электроэнергии или размер начислений. Также возможно обращение в суд. На период рассмотрения спора в судебном порядке поставки электроэнергии не прекращаются.

Напоминаем, что в период военного положения украинская власть вводила временные ограничения на отключение света за долги для отдельных категорий населения. Однако по состоянию на 2025 год это правило на большинстве территорий Украины отменено.

Таким образом, если человек проживает в условно безопасном регионе и не платит за предоставленные услуги, то ему могут отключить электроэнергию из-за долгов. Поэтому важно следить за счетами и не допускать задолженности.

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