Своевременный контроль оплаты коммунальных услуг позволит избежать начисления пени за просрочку, а также других неприятностей. Узнать, есть ли задолженность по оплате ЖКУ, можно несколькими способами.

Как узнать, есть ли задолженность по коммуналке, – читайте на Фактах ICTV.

Как проверить задолженность за коммунальные услуги по адресу

Из-за неуплаты ЖКУ возможно начисление и взыскание штрафов, пени, а также прекращение поставок газа, воды, электроэнергии и тому подобное.

Узнать о задолженности по коммуналке можно, обратившись лично в свою жилищно-эксплуатационную компанию (ЖЭК) или объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Работникам необходимо сообщить ФИО человека, на которого зарегистрирован лицевой счет, и адрес. После этого они подскажут, есть ли задолженность за коммунальные услуги.

Задолженность по коммуналке также можно проверить через:

отделение Укрпочты — для этого необходимо сообщить ФИО потребителя, номер лицевого счета и адрес;

— для этого необходимо сообщить ФИО потребителя, номер лицевого счета и адрес; отделение банка — для этого необходимо сообщить сотруднику банка номер лицевого счета. Можно обратиться в Приватбанк, Ощадбанк и т. д;

— для этого необходимо сообщить сотруднику банка номер лицевого счета. Можно обратиться в Приватбанк, Ощадбанк и т. д; мобильное приложение банков — для этого необходимо открыть раздел коммунальных платежей и указать свой адрес;

— для этого необходимо открыть раздел коммунальных платежей и указать свой адрес; личный кабинет поставщика услуг — для этого необходимо зарегистрироваться / войти с помощью логина, пароля и заполнить личные данные.

Например, у поставщика электроэнергии Yasno личный кабинет выглядит следующим образом:

Как узнать о задолженности по коммунальным услугам через систему онлайн-платежей

Задолженность по коммуналке можно узнать через популярные системы онлайн-платежей, например EasyPay, iPay и тому подобное.

Для этого необходимо создать личный кабинет, выбрать услугу, указать поставщика ЖКУ и ввести номер лицевого счета. После проверки личных данных будет доступна информация, есть ли задолженность за коммунальные услуги.

