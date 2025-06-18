Чи можуть відключити світло за несплату в Україні у 2025 році

Споживач зобов’язаний щомісяця надавати фактичні показники лічильника електроенергії оператору системи розподілу та вчасно сплачувати за надані послуги.

Що робити, якщо є борги за електроенергію та за яких умови можуть відключити електропостачання — читайте на Фактах ICTV.

Чи можуть відключити світло за несплату 2025

Ще у 2024 році Уряд зняв мораторій від 24 березня 2022 року на відключення житлово-комунальних послуг у разі заборгованості українців. Тепер у разі злісної несплати за рахунками, споживачам знову нараховуватимуться пеня та штрафи. Мораторій продовжує діяти лише на тих територіях, де ведуться бойові дії з Росією, або які перебувають під тимчасовою окупацією.

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Борги за електроенергію можуть виникнути на фоні економічної нестабільності, воєнного стану та зростання тарифів. У разі тривалої несплати, до боржників може застосовуватись відключення світла за борги.

Борги за електроенергію: коли можуть відключити світло

Накопичення заборгованості за світло може призвести до надмірних витрат та навіть до відключення світла. Постачальники електроенергії мають право припинити електропостачання у разі несплати рахунків протягом тривалого періоду.

Відключення електроенергії проводиться відповідно до порядку, встановленого Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП №312 від 14 березня 2018 року.

Постачальник зобов’язаний завчасно повідомити споживача про можливе припинення електропостачання. Зробити це необхідно не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати відключення.

Якщо споживач до вказаного терміну розв’язує питання заборгованості, тобто сплачує всю суму або укладає угоду про реструктуризацію з постачальником і дотримується її умов — електропостачання не припиняється.

У випадку, коли споживач не погоджується із сумою боргу, він має право звернутися до свого електропостачальника чи оператора системи розподілу з вимогою перевірити обсяги спожитої електроенергії або розмір нарахувань. Також можливе звернення до суду. На період розгляду спору в судовому порядку постачання електроенергії не припиняється.

Нагадуємо, що у період воєнного стану українська влада запроваджувала тимчасові обмеження на відключення світла за борги для окремих категорій населення. Однак станом на 2025 рік це правило на більшості територій України скасовано.

Отже, якщо людина проживає в умовно безпечному регіоні й не сплачує за споживчі послуги, то їй можуть відключити електроенергію через борги. Тому важливо слідкувати за рахунками й не допускати заборгованості.

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