Парламент нарабатывает план выборов после войны: что говорит Стефанчук

Проведение выборов после завершения военного положения является приоритетом для Украины, однако эти выборы должны быть признаны демократическими в мире, а не повторять российские псевдопроцессы.

Возможны ли выборы в Украине

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

– Нам очень важно, чтобы в Украине прошли выборы, но не такие “выборы”, как в Российской Федерации. Для нас важно, чтобы они были признаны демократическими по всему миру. Это вопрос номер один, – отметил он.

По его мнению, выборы – это не просто политический процесс, а основа существования общества в демократическом государстве.

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Поэтому парламент активно готовится к проведению этого этапа, как только завершится военное положение.

– Это будут уникальные выборы, которых еще не было. И они не подпадают под определение ни срочных, ни досрочных. Скорее всего, они будут называться “срочные выборы, проведенные после завершения военного положения”, – уточнил Стефанчук.

– И это будет просто одноразовый закон, который позволит провести эти выборы и затем перескочить на нормальную систему, которая определена в Конституции и избирательном кодексе, – добавил спикер.

Спикер рассказал, что уже сейчас внутри парламента идет непубличное обсуждение законодательной базы предстоящих выборов: обсуждения ведутся в комитетах, на согласительном совете с Центральной избирательной комиссией.

Среди ключевых вопросов:

как будут голосовать военные на передовой;

как обеспечить участие граждан на временно оккупированных территориях;

как будут голосовать украинцы за границей;

где найти финансирование;

как организовать международное наблюдение.

– По каждому из этих вопросов у нас уже есть несколько вариантов. Но мы не хотим делать их публичными, потому что сразу же начинаются политические манипуляции: “завтра выборы!”, – объяснил Стефанчук.

Также он отметил, что выборы могут быть разделены — президентские и парламентские состоятся отдельно, согласно Конституции, которая не разрешает одновременное проведение.

Спикер признает, что если война будет продолжаться долго, в обществе может появиться запрос на обновление власти.

Однако он отмечает, что все решения должны приниматься с пониманием последствий и перспектив.

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