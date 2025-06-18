Парламент напрацьовує план виборів після війни: що каже Стефанчук

Проведення виборів після завершення воєнного стану є пріоритетом для України, однак ці вибори мають бути визнані демократичними у світі, а не повторювати російські псевдопроцеси.

Чи можливі вибори в Україні

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна.

– Нам дуже важливо, щоб в Україні відбулися вибори, але не такі “вибори”, як у Російській Федерації. Для нас важливо, щоб вони були визнані демократичними у всьому світі. Це питання номер один, – зазначив він.

На його думку, вибори — це не просто політичний процес, а основа існування суспільства в демократичній державі.

Зараз дивляться

Тому парламент активно готується до проведення цього етапу, щойно завершиться воєнний стан.

– Це будуть унікальні вибори, яких ще не було. І вони не підпадають під визначення ані строкових, ані дострокових. Найімовірніше, вони називатимуться “строкові вибори, проведені після завершення воєнного стану”, – уточнив Стефанчук.

– І це буде просто одноразовий закон, який дасть можливість провести ці вибори і потім перескочити на нормальну систему, яку визначено в Конституції і виборчому кодексі, – додав спікер.

Спікер розповів, що вже зараз всередині парламенту триває непублічне обговорення законодавчої бази майбутніх виборів: обговорення тривають у комітетах, на погоджувальній раді, з Центральною виборчою комісією.

Серед ключових питань:

як голосуватимуть військові на передовій;

як забезпечити участь громадян на тимчасово окупованих територіях;

як голосуватимуть українці за кордоном;

де знайти фінансування;

як організувати міжнародне спостереження.

– Щодо кожного з цих питань у нас вже є кілька варіантів. Але ми не хочемо робити їх публічними, бо одразу починаються політичні маніпуляції: “завтра вибори!”, – пояснив Стефанчук.

Також він зазначив, що вибори можуть бути розділеними — президентські та парламентські відбудуться окремо, відповідно до Конституції, яка не дозволяє одночасного проведення.

Спікер визнає: якщо війна триватиме довго, в суспільстві може зʼявитися запит на оновлення влади.

Однак він наголошує, що усі рішення мають прийматися з розумінням наслідків та перспектив.

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