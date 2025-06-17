Руслан Кравченко: что известно о новом генпрокуроре Украины

Верховная Рада Украины назначила Руслана Кравченко на должность генерального прокурора, за соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Биографию Руслана Кравченко читайте в материале на Фактах ICTV.

Руслан Кравченко: что известно об образовании потенциального генпрокурора

Родился 14 марта 1990 года в городе Северодонецк Луганской области.

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В 1997-2005 годах учился в средней общеобразовательной школе № 8 родного города.

Получил образование в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, после чего окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого, получив звание лейтенанта юстиции.

Кравченко Руслан Андреевич: биография и карьера

15 августа 2012 года Руслана Кравченко назначили следователем прокуратуры Севастополя, где он занимался обеспечением соблюдения законодательства в сфере обороны на территории Крымского региона.

Через год его повысили до старшего следователя, на этой должности он работал до аннексии Крыма в 2014 году.

В сентябре 2014 года перешел на военную службу. Работал в зоне АТО в роли прокурора, за что получил статус участника боевых действий. В 2020 году уволился в запас.

С 2015 по 2017 год служил прокурором в Главной военной прокуратуре при Генеральной прокуратуре Украины.

Был прокурором по резонансному делу о государственной измене и содействии агрессии против Украины со стороны экс-президента Виктора Януковича, по которому был вынесен обвинительный приговор.

В 2019-2020 годах занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона.

В 2021 году стал руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.

После деоккупации Бучи, с 31 марта 2022 года, участвовал в фиксации и расследовании военных преступлений, совершенных российскими войсками.

10 апреля 2023 года указом президента Украины №204/2023 Руслан Кравченко назначен главой Киевской областной государственной администрации.

28 декабря 2024 года Кабинет Министров поддержал указ об его отставке, а 30 декабря президент официально уволил его с должности.

Уже 31 декабря 2024 года Кравченко назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Кравченко Руслан Андреевич: участие в АТО и награды

В 2014-2015 годах, находясь в должности прокурора 33 военной прокуратуры Южного региона (г. Дебальцево и г. Бахмут), непосредственно участвовал в антитеррористической операции. За это получил статус участника боевых действий.

Награжден:

Орденом За заслуги III степени – отличие, которым его наградили за весомый вклад в укрепление государственности, проявленное мужество и самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, активное участие в развитии общественных сфер, преданность национальным интересам и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

В 2016 году получил орден Даниила Галицкого, а также президентскую награду За участие в антитеррористической операции.

В 2018 году ему был вручен нагрудный знак Министерства обороны Украины Знак почета.

В 2019 году Кравченко наградили нагрудным знаком Генеральной прокуратуры Украины За добросовестную службу в органах прокуратуры.

Женат на Елене Шкробанец. Детей у супругов нет.

Фото: Facebook

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