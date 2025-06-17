Руслан Кравченко: что известно о новом генпрокуроре Украины
Верховная Рада Украины назначила Руслана Кравченко на должность генерального прокурора, за соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.
Биографию Руслана Кравченко читайте в материале на Фактах ICTV.
- Руслан Кравченко: что известно об образовании потенциального генпрокурора
- Кравченко Руслан Андреевич: биография и карьера
- Кравченко Руслан Андреевич: участие в АТО и награды
Руслан Кравченко: что известно об образовании потенциального генпрокурора
Родился 14 марта 1990 года в городе Северодонецк Луганской области.
В 1997-2005 годах учился в средней общеобразовательной школе № 8 родного города.
Получил образование в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, после чего окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого, получив звание лейтенанта юстиции.
Кравченко Руслан Андреевич: биография и карьера
15 августа 2012 года Руслана Кравченко назначили следователем прокуратуры Севастополя, где он занимался обеспечением соблюдения законодательства в сфере обороны на территории Крымского региона.
Через год его повысили до старшего следователя, на этой должности он работал до аннексии Крыма в 2014 году.
В сентябре 2014 года перешел на военную службу. Работал в зоне АТО в роли прокурора, за что получил статус участника боевых действий. В 2020 году уволился в запас.
С 2015 по 2017 год служил прокурором в Главной военной прокуратуре при Генеральной прокуратуре Украины.
Был прокурором по резонансному делу о государственной измене и содействии агрессии против Украины со стороны экс-президента Виктора Януковича, по которому был вынесен обвинительный приговор.
В 2019-2020 годах занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона.
В 2021 году стал руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.
После деоккупации Бучи, с 31 марта 2022 года, участвовал в фиксации и расследовании военных преступлений, совершенных российскими войсками.
10 апреля 2023 года указом президента Украины №204/2023 Руслан Кравченко назначен главой Киевской областной государственной администрации.
28 декабря 2024 года Кабинет Министров поддержал указ об его отставке, а 30 декабря президент официально уволил его с должности.
Уже 31 декабря 2024 года Кравченко назначен главой Государственной налоговой службы Украины.
Кравченко Руслан Андреевич: участие в АТО и награды
В 2014-2015 годах, находясь в должности прокурора 33 военной прокуратуры Южного региона (г. Дебальцево и г. Бахмут), непосредственно участвовал в антитеррористической операции. За это получил статус участника боевых действий.
Награжден:
- Орденом За заслуги III степени – отличие, которым его наградили за весомый вклад в укрепление государственности, проявленное мужество и самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, активное участие в развитии общественных сфер, преданность национальным интересам и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.
- В 2016 году получил орден Даниила Галицкого, а также президентскую награду За участие в антитеррористической операции.
- В 2018 году ему был вручен нагрудный знак Министерства обороны Украины Знак почета.
- В 2019 году Кравченко наградили нагрудным знаком Генеральной прокуратуры Украины За добросовестную службу в органах прокуратуры.
Женат на Елене Шкробанец. Детей у супругов нет.
Фото: Facebook