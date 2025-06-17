Рада проголосовала за назначение Руслана Кравченко генпрокурором
Верховная Рада голосами 273 народных депутатов поддержала назначение Руслана Кравченко новым генпрокурором Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Назначение Руслана Кравченко генпрокурором
Накануне в парламент поступило соответствующее представление от президента Владимира Зеленского.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал 16 июня, что они рассмотрят представление о назначении генпрокурора на ближайшем заседании.
Перед этим назначением Руслан Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу Украины, а до этого руководил Киевской областной военной администрацией.
Последним генпрокурором Украины был Андрей Костин, за увольнение которого Верховная Рада проголосовала еще 29 октября 2024 года.
С тех пор представление на нового генпрокурора не вносилось в парламент, а его обязанности все это время исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.
Фото: Facebook/Руслан Кравченко