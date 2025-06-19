Горбулин: Украина сможет создать баллистику дальностью более 1 000 км

Украина может уже вскоре получить на вооружение собственную баллистическую ракету, близкую по характеристикам российского комплекса Искандер.

Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету

Об этом в интервью BBC заявили известный военный аналитик Валентин Бадрак и один из ключевых архитекторов украинского ОПК Владимир Горбулин.

– На мой взгляд, без серьезных ракетных достижений войну с Россией выиграть невозможно, – подчеркнул Горбулин.

Речь идет, в частности, о ракетном комплексе Сапсан (он же Гром), который уже практически готов к серийному производству.

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По словам экспертов, у ракеты мощная боевая часть — около 480 кг, что делает ее похожей на Искандер, но с потенциалом превзойти российский аналог благодаря современным технологиям и международному военно-техническому сотрудничеству.

– Президент в мае объявил об отдельном финансировании для баллистики, узнав, что испытания прошли успешно, – отметил Бадрак.

По словам Горбулина, у Украины есть уникальная научная школа, наследница знаменитого советского КБ, создавшего межконтинентальные ракеты, в частности Сатану (Р-36М2), которая признается одной из самых мощных в мире.

– Я думаю, что мы можем достичь дальности в 500, 1 000 и даже больше километров. Но для этого нужны три вещи: время, деньги и люди, – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил значительно увеличить производство ударных дронов и дронов-перехватчиков для противодействия российским ударам.

Также он поручил профинансировать украинскую баллистическую программу.

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