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Баллистическая ракета Сапсан: Зеленский прокомментировал возможность массового производства

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительные испытания украинской баллистической ракеты Сапсан прошли еще раньше, а сейчас идет работа над запуском ее серийного производства.

Об этом глава государства сообщил 13 июня во время беседы с представителями СМИ.

Испытание ракеты Сапсан

– Мне сказали, что может быть вопрос, потому что появилась информация о Сапсане. Так вот, ракеты Сапсан – это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сейчас идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве – я сказать не могу, – отметил глава государства 13 июня во время разговора с представителями СМИ.

Напомним, 13 июня директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщил, что баллистическая ракета Сапсан успешно прошла боевое испытание в мае 2025 года и начинает серийное производство в Украине.

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По его информации, середина мая 2025 года стала датой первого эффективного боевого запуска Сапсана.

Украинские военные уничтожили российский военный объект, расположенный почти в 300 километрах от места запуска.

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Источник: Интерфакс-Украина

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балістична ракетаВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинское оружие
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