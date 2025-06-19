Горбулін: Україна зможе створити балістику дальністю понад 1 000 км

Україна може вже невдовзі отримати на озброєння власну балістичну ракету, близьку за характеристиками до російського комплексу Іскандер.

Україна успішно випробувала власну балістичну ракету

Про це в інтерв’ю BBC заявили відомий військовий аналітик Валентин Бадрак і один з ключових архітекторів українського ОПК Володимир Горбулін.

– На мій погляд, без серйозних ракетних досягнень війну з Росією виграти неможливо, — підкреслив Горбулін.

Йдеться, зокрема, про ракетний комплекс Сапсан (він же Грім), який вже практично готовий до серійного виробництва.

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За словами експертів, ракета має потужну бойову частину — близько 480 кг, що робить її схожою на Іскандер, але з потенціалом перевершити російський аналог завдяки сучасним технологіям і міжнародному військово-технічному співробітництву.

– Президент у травні оголосив про окреме фінансування для балістики, дізнавшись, що випробування пройшли успішно, — зазначив Бадрак.

За словами Горбуліна, Україна має унікальну наукову школу, спадкоємицю славнозвісного радянського КБ, що створило міжконтинентальні ракети, зокрема Сатану (Р-36М2), яка визнається однією з найпотужніших у світі.

– Я думаю, що ми можемо досягти дальності у 500, 1 000 і навіть більше кілометрів. Але для цього потрібні три речі: час, гроші і люди, — резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив значно збільшити виробництво ударних дронів та дронів-перехоплювачів для протидії російським ударам.

Також він доручив профінансувати українську балістичну програму.

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