Создавал пыточные на Херсонщине: приговор получил главный тюремщик РФ Гостев
По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы заочно приговорен Аркадий Гостев — директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Об этом сообщила СБУ.
Гостев организовывал пыточные на Херсонщине
По данным следствия, Гостев организовал сеть тюремных лагерей и пыточных на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Именно по его приказу захваченные украинские пенитенциарные учреждения были переоборудованы в места незаконного содержания граждан, преимущественно участников сопротивления.
В этих тюрьмах пленных подвергали жестоким пыткам, пытаясь сломить их сопротивление оккупационному режиму.
Расследование установило, что должностное лицо лично координировало обустройство тюремных объектов, а впоследствии включило их в официальный реестр тюрем России, проведя соответствующие решения через министерство юстиции РФ.
На основании собранных улик суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 УК Украины — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.
Поскольку Гостев находится на территории РФ, продолжаются меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.