Создавал пыточные на Херсонщине: приговор получил главный тюремщик РФ Гостев

По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы заочно приговорен Аркадий Гостев — директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Об этом сообщила СБУ.

Гостев организовывал пыточные на Херсонщине

По данным следствия, Гостев организовал сеть тюремных лагерей и пыточных на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Именно по его приказу захваченные украинские пенитенциарные учреждения были переоборудованы в места незаконного содержания граждан, преимущественно участников сопротивления.

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В этих тюрьмах пленных подвергали жестоким пыткам, пытаясь сломить их сопротивление оккупационному режиму.

Расследование установило, что должностное лицо лично координировало обустройство тюремных объектов, а впоследствии включило их в официальный реестр тюрем России, проведя соответствующие решения через министерство юстиции РФ.

На основании собранных улик суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 УК Украины — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Поскольку Гостев находится на территории РФ, продолжаются меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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