Створював катівні на Херсонщині: вирок отримав головний тюремник РФ Гостєв

За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі заочно засуджено Аркадія Гостєва — директора Федеральної служби виконання покарань РФ.

Про це повідомила СБУ.

Гостєв організовував катівні на Херсонщині

За даними слідства, Гостєв організував мережу тюремних таборів і катівень на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Саме за його наказом захоплені українські пенітенціарні установи були переобладнані в місця незаконного утримання громадян, переважно учасників руху опору.

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У цих тюрмах полонених піддавали жорстоким тортурам, намагаючись зламати їхній опір окупаційному режиму.

Розслідування встановило, що посадовець особисто координував облаштування тюремних об’єктів, а згодом включив їх до офіційного реєстру в’язниць Росії, провівши відповідні рішення через міністерство юстиції РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 КК України — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Оскільки Гостєв перебуває на території РФ, тривають заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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