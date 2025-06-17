Трех агентов РФ приговорили к 15 годам тюрьмы за подрыв авто с воином ВСУ в Харькове — СБУ
Трех агентов российского Главного разведывательного управления приговорили к 15 годам тюремного заключения за подрыв автомобиля с военнослужащим Вооруженных сил Украины в Харькове.
Подрыв авто с воином ВСУ в Харькове: осуждены три агента РФ
Как сообщает Служба безопасности Украины, подрыв авто с украинским воином состоялся летом 2024 года. В результате взрыва военный ВСУ получил тяжелые ранения.
По информации СБУ, установлены личности четырех злоумышленников. Правоохранители задержали их, когда фигуранты готовили новый теракт на заказ по заказу России.
Как отметили в СБУ, сейчас тюремные сроки получили трое российских агентов. Ими оказались харьковский инженер-программист, бывший военный и местный безработный.
Сейчас продолжается судебное разбирательство, которое касается четвертого агента военной разведки РФ.
По данным СБУ, они отслеживали место парковки автомобиля украинского воина и заложили под него самодельное взрывное устройство, в результате чего был совершен теракт в Харькове.
После этого фигуранты подготовили еще одну взрывчатку и пытались спрятать ее в заранее оборудованном тайнике. Однако правоохранители задержали их, предотвратив новый взрыв.
В суде трех агентов РФ признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 258 (Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 263 (Приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения);
- ч. 1 ст. 263-1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств);
- ч. 1, 3 ст. 436-2 (Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).
Трое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые взорвали авто военнослужащего ВСУ, получили 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.