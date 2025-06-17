Трех агентов РФ приговорили к 15 годам тюрьмы за подрыв авто с воином ВСУ в Харькове — СБУ

Трех агентов российского Главного разведывательного управления приговорили к 15 годам тюремного заключения за подрыв автомобиля с военнослужащим Вооруженных сил Украины в Харькове.

Подрыв авто с воином ВСУ в Харькове: осуждены три агента РФ

Как сообщает Служба безопасности Украины, подрыв авто с украинским воином состоялся летом 2024 года. В результате взрыва военный ВСУ получил тяжелые ранения.

По информации СБУ, установлены личности четырех злоумышленников. Правоохранители задержали их, когда фигуранты готовили новый теракт на заказ по заказу России.

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Как отметили в СБУ, сейчас тюремные сроки получили трое российских агентов. Ими оказались харьковский инженер-программист, бывший военный и местный безработный.

Сейчас продолжается судебное разбирательство, которое касается четвертого агента военной разведки РФ.

По данным СБУ, они отслеживали место парковки автомобиля украинского воина и заложили под него самодельное взрывное устройство, в результате чего был совершен теракт в Харькове.

После этого фигуранты подготовили еще одну взрывчатку и пытались спрятать ее в заранее оборудованном тайнике. Однако правоохранители задержали их, предотвратив новый взрыв.

В суде трех агентов РФ признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 258 (Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (Приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения);

ч. 1 ст. 263-1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств);

ч. 1, 3 ст. 436-2 (Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).

Трое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые взорвали авто военнослужащего ВСУ, получили 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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