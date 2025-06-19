Как подтвердить право собственности на недвижимость: перечень необходимых документов

В Украине право собственности на квартиру официально фиксируется только при наличии надлежащим образом оформленных документов. Именно они являются доказательством того, что лицо является законным владельцем жилья.

Что нужно для подтверждения права собственности на недвижимость, читайте в материале.

Как подтвердить право собственности на недвижимость: перечень документов

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — это официальная процедура, во время которой государство признает факт возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимость путем внесения соответствующей информации в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

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Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость в 2025 году:

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество — это самый актуальный документ, который подтверждает, кто является владельцем объекта.

— это самый актуальный документ, который подтверждает, кто является владельцем объекта. Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество — выдавалось до 2013 года. Если у вас есть такой документ, он действителен, но для юридических действий лучше иметь актуальную выписку из реестра.

— выдавалось до 2013 года. Если у вас есть такой документ, он действителен, но для юридических действий лучше иметь актуальную выписку из реестра. Договор купли-продажи, дарения, мены, решение суда или свидетельство о наследстве — это основания для регистрации права, но сами по себе не являются подтверждением без записи в реестре.

это основания для регистрации права, но сами по себе не являются подтверждением без записи в реестре. Строительный паспорт или акт приема-передачи — только как дополнительные документы, подтверждающие историю объекта, но не сами права.

С 1 января 2013 года в Украине введен единый электронный Реестр, в котором учитываются все вещные права на недвижимость. С тех пор именно внесение данных в этот Реестр является подтверждением права собственности.

Однако права, возникшие до этой даты, остаются в силе. Если право собственности было оформлено до 2013 года в соответствии с тогдашним законодательством, оно признается государством действительным — повторная регистрация в новом Реестре не нужна.

Например, если лицо стало владельцем квартиры еще в 1990-х годах, то его право остается в силе и сейчас. До 2013 года регистрация осуществлялась Бюро технической инвентаризации (БТИ) — путем внесения данных в Реестр прав собственности на недвижимое имущество, выдачи выписок или нанесения соответствующих отметок на правоустанавливающих документах.

Поэтому, если ваше право собственности было оформлено до 2013 года, и вы имеете на руках документ со штампом или выпиской БТИ, — такие документы считаются юридически действующими, а ваше право признается законным и не требует повторной регистрации в новом государственном реестре.

Дает ли прописка право на квартиру

Прописка лишь фиксирует место жительства лица, но не является юридическим подтверждением владения недвижимостью.

Право собственности подтверждается исключительно на основании официальных документов — договора, выписки из реестра или судебного решения.

Как проверить право собственности перед сделкой

Перед покупкой убедитесь в законности происхождения прав на квартиру:

Получите выписку из Государственного реестра вещных прав — онлайн или в ЦПАУ. Он предоставит актуальную информацию о владельце и возможных обременениях.

Проверьте обременения и долги — выясните, нет ли запретов, залогов или арестов.

Оцените полноту документов продавца — проверьте оригиналы договоров, выписок и решений суда, если таковые были.

Сопоставьте данные из технического паспорта с фактическим состоянием жилья.

Проверьте историю собственности — изменения, которые выглядят подозрительно, могут быть основанием для осторожности.

Убедитесь в отсутствии налоговой задолженности, связанной с объектом.

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