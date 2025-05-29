Можно ли прописаться без владельца квартиры в 2025 году
Правила регистрации места жительства в Украине определяют прописку как одну из важнейших правовых составляющих о личности, которую используют государственные, коммерческие и общественные органы и организации. Она может понадобиться в больницах, учебных заведениях, сервисных центрах МВД, банках и других финансовых учреждениях.
Регистрация места жительства является обязательной, но что делать, когда собственник не дает согласия на прописку или не может присутствовать лично.
Можно ли прописаться без владельца квартиры и что для этого понадобится — в материале Фактов ICTV.
Можно ли прописаться без владельца квартиры 2025
На горячей линии Бесплатной правовой помощи Фактам ICTV рассказали, что порядок регистрации места жительства позволяет прописываться только в собственном жилье или в жилье, владелец которого дал согласие на регистрацию.
Владелец жилья и его совладельцы (если таковые имеются) должны дать согласие на регистрацию третьих лиц, не имеющих права собственности на это жилье. Согласие может предоставляться лично, в нотариальном виде или в электронной форме, в соответствии с договором аренды или органом, который содержит специализированное учреждение.
То есть при отсутствии собственного жилья или хотя бы доли собственности в жилом помещении прописаться возможно только с согласия собственника, — отметили юристы.
В Украине не существует способа, как прописаться без собственника жилья или без собственности на жилье. Юристы БПП отметили, что зарегистрировать место жительства можно в ЦНАП или онлайн, однако без согласия собственника жилья прописаться не получится, поскольку при подаче документов для регистрации необходимо предоставить паспорт и код лица, желающего прописаться, а также паспорт и код собственника жилья и правоустанавливающие документы на право собственности на жилье.
Как прописаться онлайн и оффлайн
Если человек получил согласие на прописку от собственника, то прописаться можно следующим образом:
- Регистрация места жительства онлайн через портал Дія. После введения адреса регистрации владельцу поступит электронный запрос на предоставление согласия на регистрацию места жительства лица, которое создает соответствующий запрос. После подтверждения владельца, Дія передает соответствующую информацию в отдел регистрации, который занимается оформлением прописки.
- Регистрация в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Для этого необходимо подать документы в бумажном виде и предъявить согласие владельца квартиры. Такое согласие может предоставляться лично или через нотариально оформленную доверенность или заявление.
Кроме согласия, владелец также должен предоставить оригиналы правоустанавливающих документов на жилье.