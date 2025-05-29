Правила регистрации места жительства в Украине определяют прописку как одну из важнейших правовых составляющих о личности, которую используют государственные, коммерческие и общественные органы и организации. Она может понадобиться в больницах, учебных заведениях, сервисных центрах МВД, банках и других финансовых учреждениях.

Регистрация места жительства является обязательной, но что делать, когда собственник не дает согласия на прописку или не может присутствовать лично.

Можно ли прописаться без владельца квартиры и что для этого понадобится — в материале Фактов ICTV.

Можно ли прописаться без владельца квартиры 2025

На горячей линии Бесплатной правовой помощи Фактам ICTV рассказали, что порядок регистрации места жительства позволяет прописываться только в собственном жилье или в жилье, владелец которого дал согласие на регистрацию.

Владелец жилья и его совладельцы (если таковые имеются) должны дать согласие на регистрацию третьих лиц, не имеющих права собственности на это жилье. Согласие может предоставляться лично, в нотариальном виде или в электронной форме, в соответствии с договором аренды или органом, который содержит специализированное учреждение.

То есть при отсутствии собственного жилья или хотя бы доли собственности в жилом помещении прописаться возможно только с согласия собственника, — отметили юристы.

В Украине не существует способа, как прописаться без собственника жилья или без собственности на жилье. Юристы БПП отметили, что зарегистрировать место жительства можно в ЦНАП или онлайн, однако без согласия собственника жилья прописаться не получится, поскольку при подаче документов для регистрации необходимо предоставить паспорт и код лица, желающего прописаться, а также паспорт и код собственника жилья и правоустанавливающие документы на право собственности на жилье.

Как прописаться онлайн и оффлайн

Если человек получил согласие на прописку от собственника, то прописаться можно следующим образом:

Регистрация места жительства онлайн через портал Дія . После введения адреса регистрации владельцу поступит электронный запрос на предоставление согласия на регистрацию места жительства лица, которое создает соответствующий запрос. После подтверждения владельца, Дія передает соответствующую информацию в отдел регистрации, который занимается оформлением прописки.

. После введения адреса регистрации владельцу поступит электронный запрос на предоставление согласия на регистрацию места жительства лица, которое создает соответствующий запрос. После подтверждения владельца, Дія передает соответствующую информацию в отдел регистрации, который занимается оформлением прописки. Регистрация в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Для этого необходимо подать документы в бумажном виде и предъявить согласие владельца квартиры. Такое согласие может предоставляться лично или через нотариально оформленную доверенность или заявление.

Кроме согласия, владелец также должен предоставить оригиналы правоустанавливающих документов на жилье.

