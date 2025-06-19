Як підтвердити право власності на нерухомість: перелік необхідних документів

В Україні право власності на квартиру офіційно фіксується лише за наявності належним чином оформлених документів. Саме вони є доказом того, що особа є законним власником житла.

Що потрібно для підтвердження права власності на нерухомість, читайте в матеріалі.

Як підтвердити право власності на нерухомість: перелік документів

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — це офіційна процедура, під час якої держава визнає факт виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Документи, що підтверджують право власності на нерухомість в 2025 році:

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — це найактуальніший документ, який підтверджує, хто є власником об’єкта.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно — видавалося до 2013 року. Якщо у вас є такий документ, він чинний, але для юридичних дій краще мати актуальний витяг з реєстру.

Договір купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду або свідоцтво про спадщину — це підстави для реєстрації права, але самі по собі не є підтвердженням без запису в реєстрі.

Будівельний паспорт або акт приймання-передачі — лише як додаткові документи, які підтверджують історію об’єкта, але не самі права.

Із 1 січня 2013 року в Україні запроваджено єдиний електронний Реєстр, у якому обліковуються всі речові права на нерухомість. Відтоді саме внесення даних до цього Реєстру є підтвердженням права власності.

Однак права, що виникли до цієї дати, залишаються чинними. Якщо право власності було оформлене до 2013 року відповідно до тодішнього законодавства, воно визнається державою дійсним — повторна реєстрація у новому Реєстрі не потрібна.

Наприклад, якщо особа стала власником квартири ще у 1990-х роках, то її право лишається чинним і зараз. До 2013 року реєстрація здійснювалась Бюро технічної інвентаризації (БТІ) — шляхом внесення даних до Реєстру прав власності на нерухоме майно, видачі витягів або нанесення відповідних відміток на правовстановлюючих документах.

Тому, якщо ваше право власності було оформлено до 2013 року, і ви маєте на руках документ із штампом або витягом БТІ, — такі документи вважаються юридично чинними, а ваше право визнається законним і не потребує повторної реєстрації в новому державному реєстрі.

Чи дає прописка право на квартиру

Прописка лише фіксує місце проживання особи, але не є юридичним підтвердженням володіння нерухомістю.

Право власності підтверджується виключно на підставі офіційних документів — договору, витягу з реєстру або судового рішення.

Як перевірити право власності перед угодою

Перед купівлею переконайтеся в законності походження прав на квартиру:

Отримайте витяг з Державного реєстру речових прав — онлайн або у ЦНАП. Він надасть актуальну інформацію про власника та можливі обтяження.

Перевірте обтяження та борги — з’ясуйте, чи немає заборон, застав чи арештів.

Оцініть повноту документів продавця — перевірте оригінали договорів, витягів та рішень суду, якщо такі були.

Зіставте дані з технічного паспорта з фактичним станом житла.

Перевірте історію власності — зміни, які виглядають підозріло, можуть бути підставою для обережності.

Переконайтесь у відсутності податкової заборгованості, пов’язаної з об’єктом.

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