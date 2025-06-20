Як подавати документи на вступ у 2025 році: основні правила вступної кампанії

Документи на вступ потрібно подавати через електронний особистий кабінет вступника на сайті Єдиної державної бази з питань освіти.

В цілому вступна кампанія 2025 поділяється на такі основні етапи:

реєстрація електронних кабінетів;

подача заяв на співбесіди й творчі конкурси;

проходження співбесід і творчих конкурсів;

подача заяв на вступ;

оприлюднення списків рекомендованих на бюджет;

виконання вимог до зарахування;

зарахування на бюджет;

зарахування на контракт.

Як подавати документів на вступ у 2025 році та коли це робити — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли можна подавати документи на вступ у 2025 році

Основні дати вступної кампанії у 2025 році виглядають наступним чином:

Реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти 1 липня .

. Приймання заяв та документів від вступників починається 19 липня й триває до 1 серпня до 18:00.

Вступники пільгових категорій, які мають право на вступ за співбесідами, а також вступники на творчі спеціальності мають також зареєструватися на співбесіди та конкурси:

вступ на бюджет — з 3 по 10 липня; вступ на контракт — з 3 по 25 липня.

Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджетні місця відбувається до 8 серпня .

. Зарахування на бюджетну форму навчання відбувається до 11 серпня .

. Зарахування на контрактну форму навчання відбувається до 30 серпня.

Як подавати документи на вступ 2025

Усі заяви на вступ подаються в електронному форматі через особистий кабінет вступника на сайті ЄДЕБО.

Для цього необхідно:

Зареєструвати електронний кабінет — вказати адресу електронної пошти, пароль, серію та номер документа про здобуту освіту, реквізити сертифіката НМТ або іншого документа, що засвідчує рівень освіти.

Завантажити необхідні документи — знадобляться скан-копії паспорта, ідентифікаційного коду, документа про освіту, сертифіката НМТ тощо.

Після активації електронного кабінету потрібно вказати актуальний номер телефону й завантажити кольорове фото 3 х 4 см.

Потім необхідно подати заяви — можна подавати до 5 заяв на бюджетні місця та до 10 заяв на контрактну форму навчання.

Загалом можна подати до 15 заяв за всіма варіантами фінансування (на бюджет та контракт).

Додати мотиваційний лист — обов’язковий для кожної заяви (кожен заклад освіти має власні вимоги, подивитися можна у Правилах приймання документів).

Вступ 2025 в Україні передбачає визначення пріоритетності при поданні заяви.

Найвищий пріоритет (1) визначається для того навчального закладу, в якому найбільше зацікавлений абітурієнт. Найнижчим буде пріоритет 5.

Саме в порядку пріоритетності система вступу розглядатиме подані заяви.

Зверніть увагу! Після подачі заяв змінити їхню пріоритетність вже неможливо, тому важливо заздалегідь уважно продумати черговість подання.

Якщо вас зарахують на бюджет за однією із заяв, усі інші заявки на контрактну форму навчання автоматично скасовуються.

Отже, правильний підхід до встановлення пріоритетів може суттєво вплинути на ваше місце в рейтинговому списку та підвищити шанси вступити саме до того вишу, про який ви мрієте.

Як подавати оригінали документів на вступ у 2025 році

Після отримання рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання, абітурієнт повинен підтвердити бажання навчатися на бюджеті.

Це можна декількома способами:

поставити позначку навпроти вашої заяви в електронному кабінеті й відправити заяву на електронну адресу приймальної комісії з накладанням кваліфікованого електронного підпису;

прийти в заклад освіти і особисто повідомити про своє бажання навчатися.

Після підтвердження бажання навчатися потрібно подати оригінали документів до приймальної комісії обраного закладу вищої освіти та укласти договір про навчання.

Це можна зробити:

особисто — принести документи до приймальної комісії.

електронною поштою — надіслати скановані копії документів, підписані кваліфікованим електронним підписом.

У разі неможливості особистого подання документів, наприклад, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, заклади освіти можуть відтермінувати кінцевий термін подачі документів.

Вступ 2025 в Україні: які документи необхідно подавати в оригіналі

Для завершення процедури вступу необхідно надати такі документи:

підписаний договір про навчання (шаблон надає обраний навчальний заклад);

копії документа, що підтверджує особу, та ідентифікаційного коду платника податків;

копія військово-облікового документа — для військовозобов’язаних і резервістів після 25 років знадобиться військовий квиток або тимчасове посвідчення, для призовників до 25 років — посвідчення про приписку до військкомату;

копія документа про здобуту освіту (у разі, якщо цей документ відсутній у ЄДЕБО);

вказати право на спеціальні умови вступу й надати відповідні підтвердні документи (за наявності).

Також можуть знадобитися інші документи. Перелік уточнюється відповідно до вимог конкретного вищого навчального закладу.

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