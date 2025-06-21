Наев оставил должность командира группы Угледар: кто теперь будет выполнять задачи

Сергей Наев сообщил о завершении своей каденции в должности командира тактической группы Угледар согласно распоряжению Генерального штаба ВСУ.

Наев завершил каденцию в должности командира группы Угледар

Вместе с офицерами управленческого звена он покидает одно из самых горячих направлений Донецкой области. В дальнейшем оборону в районе Угледара будет держать один из новосозданных корпусов Вооруженных сил Украины.

— Спасибо всем надежным и самоотверженным благотворителям, которые в течение четырех месяцев нашей ротации поддерживали эти бригады. Благодаря вам мы оперативно реагировали на вызовы и укрепляли боеспособность подразделений, — отметил Наев.

Во время его каденции силы тактической группы Угледар нанесли значительные потери врагу:

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уничтожено 19 608 оккупантов (из них 9 692 — ликвидированы, 9 916 — ранены);

уничтожено 74 танка, 138 боевых бронированных машин, 316 артсистем;

утилизировано 1 296 единиц автомобильной техники.

Наев подчеркнул, что благодаря слаженным действиям офицеров группа не только удержала оборону на критических участках, но и пять раз улучшала тактическое положение, семь раз заманивала врага в ловушку с последующим уничтожением техники.

— Самое главное — мы не допустили прорыва на Днепропетровщину! — подчеркнул он.

Завершая, генерал добавил: Главный приоритет — жизнь и здоровье наших солдат и сержантов. Мы должны побеждать не “мясными штурмами”, а мудростью, точностью, изобретательностью и разумным использованием техники.

Напомним, 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Наева с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

В феврале 2025 года Наев прибыл на новое место выполнения боевых задач .

По состоянию на апрель 2025 года был командиром тактической группы Угледар оперативно-тактической группировки Донецк.

Фото: Сергей Наев

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