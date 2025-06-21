Наев оставил должность командира группы Угледар: кто теперь будет выполнять задачи
Сергей Наев сообщил о завершении своей каденции в должности командира тактической группы Угледар согласно распоряжению Генерального штаба ВСУ.
Наев завершил каденцию в должности командира группы Угледар
Вместе с офицерами управленческого звена он покидает одно из самых горячих направлений Донецкой области. В дальнейшем оборону в районе Угледара будет держать один из новосозданных корпусов Вооруженных сил Украины.
— Спасибо всем надежным и самоотверженным благотворителям, которые в течение четырех месяцев нашей ротации поддерживали эти бригады. Благодаря вам мы оперативно реагировали на вызовы и укрепляли боеспособность подразделений, — отметил Наев.
Во время его каденции силы тактической группы Угледар нанесли значительные потери врагу:
- уничтожено 19 608 оккупантов (из них 9 692 — ликвидированы, 9 916 — ранены);
- уничтожено 74 танка, 138 боевых бронированных машин, 316 артсистем;
- утилизировано 1 296 единиц автомобильной техники.
Наев подчеркнул, что благодаря слаженным действиям офицеров группа не только удержала оборону на критических участках, но и пять раз улучшала тактическое положение, семь раз заманивала врага в ловушку с последующим уничтожением техники.
— Самое главное — мы не допустили прорыва на Днепропетровщину! — подчеркнул он.
Завершая, генерал добавил: Главный приоритет — жизнь и здоровье наших солдат и сержантов. Мы должны побеждать не “мясными штурмами”, а мудростью, точностью, изобретательностью и разумным использованием техники.
Напомним, 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Наева с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины.
В феврале 2025 года Наев прибыл на новое место выполнения боевых задач .
По состоянию на апрель 2025 года был командиром тактической группы Угледар оперативно-тактической группировки Донецк.
Фото: Сергей Наев