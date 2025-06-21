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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Наєв залишив посаду командира групи Вугледар: хто тепер виконуватиме завдання

Сергій Наєв

Сергій Наєв повідомив про завершення своєї каденції на посаді командира тактичної групи Вугледар згідно з розпорядженням Генерального штабу ЗСУ.

Наєв завершив каденцію на посаді командира групи Вугледар

Разом з офіцерами управлінської ланки він залишає один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі оборону в районі Вугледара триматиме один із новостворених корпусів Збройних сил України.

– Дякую всім надійним і самовідданим благодійникам, які протягом чотирьох місяців нашої ротації підтримували ці бригади. Завдяки вам ми оперативно реагували на виклики та зміцнювали боєздатність підрозділів, – зазначив Наєв.

Під час його каденції сили тактичної групи Вугледар завдали значних втрат ворогу:

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  • знищено 19 608 окупантів (з них 9 692 – ліквідовані, 9 916 – поранені);
  • знищено 74 танки, 138 бойових броньованих машин, 316 артсистем;
  • утилізовано 1 296 одиниць автомобільної техніки.

Наєв наголосив, що завдяки злагодженим діям офіцерів група не лише втримала оборону на критичних ділянках, а й п’ять разів покращувала тактичне положення, сім разів заманювала ворога в пастку з подальшим знищенням техніки.

– Найголовніше – ми не допустили прориву на Дніпропетровщину! – наголосив він.

Завершуючи, генерал додав: Головний пріоритет – життя та здоров’я наших солдатів і сержантів. Ми маємо перемагати не “м’ясними штурмами”, а мудрістю, точністю, винахідливістю та розумним використанням техніки.

Нагадаємо, 11 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Наєва з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України.

В лютому 2025 року Наєв прибув на нове місце виконання бойових завдань.

Станом на квітень 2025 року був командиром тактичної групи Вугледар оперативно-тактичного угруповання Донецьк.

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Вугледар

Фото: Сергій Наєв

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