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Юлия Захарченко, редактор ленты

С достоинством прошли сложные времена: экс-командующий ОС Наев отреагировал на свое увольнение

С достоинством прошли сложные времена: экс-командующий ОС Наев отреагировал на свое увольнение
Фото: Генштаб ВСУ

Сергей Наев уволен с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины, которую он занимал с 2020 года. Соответствующий указ №70/2024 от 11 февраля 2024 года обнародован на сайте Офиса президента.

Увольнение Сергея Наева

— Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас, — отметил Сергей Наев.

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Однако генерал-лейтенант обратил внимание, что работа не закончена, поскольку до сих пор продолжается полномасштабная война России против Украины. По его словам, враг должен быть уничтожен, украинские земли деоккупированы, а зло наказано.

— Уверен, это нам по силам! Украинцы умеют творить чудеса, поэтому верю в каждого из вас! Мечтаю о нашей победе. Знаю, что этот день наступит, — подчеркнул Наев.

Он поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, слаженную работу, совместные усилия, доверие и поддержку, а также всех украинцев за патриотизм и значительную помощь ВСУ.

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Что известно о Сергее Наеве

Сергей Наев — украинский военный, генерал-лейтенант, награжден званием Героя Украины в 2022 году.

С началом полномасштабного вторжения России был командующим Силами обороны Украины, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

В 2022 году под руководством Наева спланировано и организовано применение ВСУ на южном фронте. Он командовал подчиненными личными составами и частями на наиболее важных направлениях.

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