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Зеленский подписал санкции против тех, кто ведет бизнес на ВОТ: в списке Дмитрук и Ряшин

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении новых санкций Украины против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле.

Об этом сообщил глава государства в социальных сетях. Кроме того соответствующий указ №417/2025 размещен на сайте президента.

Зеленский ввел санкции против лиц, которые ведут бизнес на ВОТ

GEOM-8-1-10 В санкционный список попали физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту, — отметил президент.

По его словам, сегодняшний указ — лишь начало большей работы по санкциям против подобных лиц.

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Он добавил, что уже есть информация от специальных служб — и реакция будет принципиальной. Зеленский анонсировал и следующие санкционные решения.

Всего в списке 13 физических лиц и 8 юридических, зарегистрированных на Кипре и в РФ.

В санкционный список вошли, в частности: нардеп-беглец Артем Дмитрук, тренер по боксу Эдуард Менчаков, кинопродюсер Владислав Ряшин и экс-нардеп Александр Онищенко.

Президент подчеркнул, что продолжается работа для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Он отметил, что справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну.

Указ о введении санкций вступает в силу со дня его опубликования 22 июня.

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