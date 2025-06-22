Зеленський підписав санкції проти тих, хто веде бізнес на ТОТ: у списку Дмитрук та Ряшин

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо застосування нових санкцій України проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі.

Про це повідомив глава держави у соціальних мережах. Крім того відповідний указ №417/2025 розміщено на сайті президента.

Зеленський запровадив санкції проти осіб, які ведуть бізнес на ТОТ

— До санкційного списку потрапили фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту, – зауважив президент.

За його словами, сьогоднішній указ – лише початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб.

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Він додав, що вже є інформація від спеціальних служб – і реакція буде принциповою. Зеленський анонсував й наступні санкційні рішення.

Всього у списку 13 фізичних осіб та 8 юридичних, зареєстрованих на Кіпрі та у РФ.

До санкційного списку увійшли, зокрема: нардеп-утікач Артем Дмитрук, тренер з боксу Едуард Мєнчаков, кінопродюсер Владислав Ряшин та екснардеп Олександр Онищенко.

Президент наголосив, що триває робота для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Він підкреслив, що справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну.

Указ про запровадження санкцій набирає чинності з дня його опублікування 22 червня.

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