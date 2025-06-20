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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Зеленский ввел санкции против производителей российских дронов: детали

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против производителей российских дронов, которыми армия РФ ежедневно терроризирует Украину.

Соответствующий указ президента №415/2025 обнародован на его сайте в пятницу, 20 июня.

Санкции против производителей российских дронов

Новый пакет санкций направлен против физических и юридических лиц, причастных к разработке и производству российских беспилотников, в частности моделей Герань, Орлан-10, SuperCam и FPV-дронов.

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Также под ограничения попали поставщики оборудования для ООО Алабуга Машинери и импортеры комплектующих для подсанкционного АО Кронштадт — производителя беспилотников, в частности устройства под названием Бандероль.

Кроме того, санкции применены к лицам, которые участвовали в схемах обхода международных ограничений с целью поставки товаров двойного назначения в Россию.

Эти ограничения вступают в силу со дня опубликования указа — 20 июня 2025 года.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, президент возложил на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Напомним, 10 июня Зеленский ввел в действие новые санкции против России. Под ограничения попали 48 человек, а также лагерь Артек во временно оккупированном Крыму.

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