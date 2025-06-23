Доставка с Фора: свежие продукты прямо к двери

Доставка продуктов из супермаркета стремительно набирает популярность в Украине, и этому есть несколько логических причин.

Сейчас все меньше людей имеют время на ежедневные визиты в магазины. Онлайн-сервисы позволяют получить все необходимые товары прямо к двери, потратив на это всего несколько минут.

О преимуществах доставки продуктов из супермаркета, читайте в нашем материале.

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Почему доставка продуктов из супермаркета набирает популярность в Украине

Удобство и экономия времени стали главными факторами, подталкивающими людей к использованию таких услуг.

Причины популярности доставки продуктов:

В стране стремительно растет доля безналичных расчетов и активное использование мобильных приложений. Это создает идеальные условия для развития электронной торговли, в частности — доставки продуктов.

Покупатели привыкают к быстрым оплатам, кэшбекам, скидкам и бонусным программам, что делает онлайн-шопинг не только удобным, но и выгодным.

На рынке появилось много игроков — от специализированных сервисов до фирменных платформ от самих супермаркетов, в частности Фора

Жесткая конкуренция заставляет компании улучшать скорость доставки, расширять ассортимент и снижать цены.

Особенно важную роль эти сервисы начали играть во время пандемии и полномасштабной войны, когда украинцы стремились минимизировать пребывание в людных местах и избегать лишних рисков.

В условиях военного времени доставка продуктов перестала быть просто удобной — она стала средством безопасности. Возможность заказать продукты из дома, не подвергая себя опасности во время обстрелов или тревог, является критически важной для миллионов людей.

Сегодня сервисы доставки уже не ассоциируются со случайностью или сомнительным качеством. Во многих случаях за процессом стоит целая система: товары собирают обученные сотрудники, проверяется качество, клиент получает фото заказа перед доставкой и имеет право отказаться от части товаров. Это повышает доверие даже среди старших пользователей.

Популярность доставки продуктов — это не временный тренд, а долговременное изменение потребительского поведения. Даже после завершения войны привычка покупать онлайн уже не исчезнет.

Наоборот, развитие технологий, в частности автоматизации, искусственного интеллекта и дронов, будет только усиливать эту тенденцию.

Несколько причин заказать доставку в Фора

Заказывайте продукты онлайн в Фора в любой удобный момент — дома, на работе или в дороге. Все необходимое приедет прямо к двери или будет ждать в ближайшем магазине.

Фора предлагает несколько способов получения заказа:

курьерская доставка прямо по адресу,

самовывоз из магазинов,

доставка через Новую почту.

Выбирайте точный промежуток, когда вам удобно получить заказ: курьер доставит в двухчасовой слот с 08:00 до 22:00. Для самовывоза доступны часовые интервалы с 10:00 до 22:00.

Бесплатная доставка при заказе от 1 199 грн, а по вторникам и четвергам — бесплатно уже от 799 грн. Самовывоз — всегда бесплатный. Под бесплатной доставкой подразумевается символическая стоимость 0,10 грн.

Свежие продукты, бытовые вещи, напитки, лакомства к чаю — все доступно онлайн в несколько кликов в Фора.

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