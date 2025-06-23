Доставка з Фора: свіжі продукти просто до дверей

Доставка продуктів з супермаркету стрімко набирає популярності в Україні, і цьому є кілька логічних причин.

Наразі все менше людей мають час на щоденні візити до магазинів. Онлайн-сервіси дозволяють отримати всі необхідні товари просто до дверей, витративши на це лише кілька хвилин.

Про переваги доставки продуктів із супермаркету, читайте в нашому матеріалі.

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Чому доставка продуктів з супермаркету набирає популярності в Україні

Зручність і економія часу стали головними факторами, що підштовхують людей до використання таких послуг.

Причини популярності доставки продуктів:

У країні стрімко зростає частка безготівкових розрахунків та активне використання мобільних додатків. Це створює ідеальні умови для розвитку електронної торгівлі, зокрема — доставки продуктів.

Покупці звикають до швидких оплат, кешбеків, знижок і бонусних програм, що робить онлайн-шопінг не лише зручним, а й вигідним.

Фора На ринку з’явилося багато гравців — від спеціалізованих сервісів до фірмових платформ від самих супермаркетів, зокрема

Жорстка конкуренція змушує компанії покращувати швидкість доставки, розширювати асортимент і знижувати ціни.

Особливо важливу роль ці сервіси почали відігравати під час пандемії та повномасштабної війни, коли українці прагнули мінімізувати перебування в людних місцях і уникати зайвих ризиків.

В умовах воєнного часу доставка продуктів перестала бути просто зручною — вона стала засобом безпеки. Можливість замовити продукти з дому, не наражаючи себе на небезпеку під час обстрілів чи тривог, є критично важливою для мільйонів людей.

Сьогодні сервіси доставки вже не асоціюються з випадковістю чи сумнівною якістю. У багатьох випадках за процесом стоїть ціла система: товари збирають навчені працівники, перевіряється якість, клієнт отримує фото замовлення перед доставкою і має право відмовитись від частини товарів. Це підвищує довіру навіть серед старших користувачів.

Популярність доставки продуктів — це не тимчасовий тренд, а довготривала зміна споживчої поведінки. Навіть після завершення війни звичка купувати онлайн вже не зникне.

Навпаки розвиток технологій, зокрема автоматизації, штучного інтелекту та дронів, лише підсилюватиме цю тенденцію.

Кілька причин замовити доставку у Фора

Замовляйте продукти онлайн у Фора в будь-який зручний момент — вдома, на роботі або в дорозі. Усе необхідне приїде просто до дверей або чекатиме в найближчому магазині.

Фора пропонує кілька способів отримання замовлення:

кур’єрська доставка просто за адресою,

самовивіз із магазинів,

доставка через Нову пошту.

Обирайте точний проміжок, коли вам зручно отримати замовлення: кур’єр доставить у двогодинний слот з 08:00 до 22:00. Для самовивозу доступні годинні інтервали з 10:00 до 22:00.

Безкоштовна доставка при замовленні від 1 199 грн, а щовівторка і щочетверга — безкоштовно вже від 799 грн. Самовивіз — завжди безкоштовний. Під безкоштовною доставкою мається на увазі символічна вартість 0,10 грн.

Свіжі продукти, побутові речі, напої, ласощі до чаю — усе доступне онлайн у кілька кліків у Фора.

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