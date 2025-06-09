Сейчас чуть ли не у каждого украинца есть близкие, которые воюют на передовой. Как воспользоваться бесплатной доставкой Новой почты для военных — читайте в материале.

Действительно ли Новая почта бесплатно доставляет посылки военным

Новая почта доставляет посылки для военных за свой счет. Программой может воспользоваться каждый желающий.

Стоит отметить, что доставка не совсем бесплатная, а означает отправку посылки за 1 грн. То есть отправителю придется заплатить 1 грн за услуги.

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Мы позвонили на горячую линию и поинтересовались, нужны ли доказательства или документы, которые доказывают, что получатель военный. На горячей линии нам сообщили, что вся информация в форме. Доказательств не надо, но при повторном обращении нужен фото-отчет.

Как оформить бесплатную доставку Новой Почтой для военных

Перед отправкой нужно сфотографировать содержимое посылки, чтобы потом подавать отчетность. Если вы собираетесь пользоваться услугой постоянно, то стоит в течение одной недели после отправки посылки предоставлять соответствующий отчет.

— Отчет предоставляется в ответ на письмо с промокодом. Туда нужно прикрепить номер накладной, промокод, который был предоставлен на отправку, а также добавить фотографию содержимого коробки, — отметили на горячей линии.

Промокод на доставку действует только на прифронтовые области:

Херсонская;

Донецкая;

Запорожская;

Харьковская;

Сумская;

Черниговская;

Николаевская;

Днепропетровская.

Промокод действует до конца текущего месяца, в который был получен код.

Как воспользоваться услугой Новой почты для бесплатной доставки военным

Важно, что получить промокод для отправки можно быстро и удобно. Однако его предоставляют только для отправлений военным. Можно оставить не более одной заявки в неделю, по которой будут предоставлены промокоды:

для физических лиц — промокоды суммарным весом не более 1 000 кг;

для неприбыльных организаций — промокоды суммарным весом не более 5 000 кг.

Чтобы бесплатно отправить посылку военным, воспользуйся пошаговой инструкцией:

заполните форму

укажите, для какого подразделения доставка;

получите промокод в течение двух рабочих дней.

Промокоды персонализированы, использовать их может только отправитель или получатель груза.

После получения промокода на свою электронную почту (после заполнения формы и предоставления всех необходимых документов, включая собственноручно написанное заявление), нужно зайти в свой личный кабинет на сайте Новой почты. Там следует создать посылку и оформить ее как обычно, но на этапе оплаты ввести полученный промокод — те цифры и буквы, которые пришли вам в сообщении. Обязательно сделайте фото содержимого посылки, чтобы иметь возможность предоставить отчет Новой почте.

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