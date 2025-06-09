Новая почта — бесплатная доставка военным: как воспользоваться услугой
Сейчас чуть ли не у каждого украинца есть близкие, которые воюют на передовой. Как воспользоваться бесплатной доставкой Новой почты для военных — читайте в материале.
Действительно ли Новая почта бесплатно доставляет посылки военным
Новая почта доставляет посылки для военных за свой счет. Программой может воспользоваться каждый желающий.
Стоит отметить, что доставка не совсем бесплатная, а означает отправку посылки за 1 грн. То есть отправителю придется заплатить 1 грн за услуги.
Мы позвонили на горячую линию и поинтересовались, нужны ли доказательства или документы, которые доказывают, что получатель военный. На горячей линии нам сообщили, что вся информация в форме. Доказательств не надо, но при повторном обращении нужен фото-отчет.
Как оформить бесплатную доставку Новой Почтой для военных
Перед отправкой нужно сфотографировать содержимое посылки, чтобы потом подавать отчетность. Если вы собираетесь пользоваться услугой постоянно, то стоит в течение одной недели после отправки посылки предоставлять соответствующий отчет.
— Отчет предоставляется в ответ на письмо с промокодом. Туда нужно прикрепить номер накладной, промокод, который был предоставлен на отправку, а также добавить фотографию содержимого коробки, — отметили на горячей линии.
Промокод на доставку действует только на прифронтовые области:
- Херсонская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Черниговская;
- Николаевская;
- Днепропетровская.
Промокод действует до конца текущего месяца, в который был получен код.
Как воспользоваться услугой Новой почты для бесплатной доставки военным
Важно, что получить промокод для отправки можно быстро и удобно. Однако его предоставляют только для отправлений военным. Можно оставить не более одной заявки в неделю, по которой будут предоставлены промокоды:
- для физических лиц — промокоды суммарным весом не более 1 000 кг;
- для неприбыльных организаций — промокоды суммарным весом не более 5 000 кг.
Чтобы бесплатно отправить посылку военным, воспользуйся пошаговой инструкцией:
- заполните форму;
- укажите, для какого подразделения доставка;
- получите промокод в течение двух рабочих дней.
Промокоды персонализированы, использовать их может только отправитель или получатель груза.
После получения промокода на свою электронную почту (после заполнения формы и предоставления всех необходимых документов, включая собственноручно написанное заявление), нужно зайти в свой личный кабинет на сайте Новой почты. Там следует создать посылку и оформить ее как обычно, но на этапе оплаты ввести полученный промокод — те цифры и буквы, которые пришли вам в сообщении. Обязательно сделайте фото содержимого посылки, чтобы иметь возможность предоставить отчет Новой почте.