Нефть по $30 и изоляция РФ: Зеленский озвучил рецепт окончания войны
Необходимо ограничить мировые цены на нефть до $30 за баррель, достичь максимальной изоляции России для завершения полномасштабной войны против Украины и лишения способности Москвы атаковать другие страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов.
Зеленский о давлении на РФ для завершения войны
— Мы должны действовать в двух главных направлениях, чтобы действительно закончить эту войну и создать длительный мир, — утверждает Зеленский.
По его мнению, первый шаг заключается в максимальной изоляции России. Речь идет о политической изоляции, санкциях против России, прерывании любого сотрудничества, которое помогает агрессору продолжать войну.
Он считает, что любая имеющаяся схема Москвы должна быть прекращена. Однако на самом деле России причиняет боль и ограничивает способность вести войну потолок цен на нефть в $30 за баррель, добавил Зеленский, поэтому мир должен выйти на этот уровень.
Президент отметил, что любое падение российских доходов от нефти помогает приблизить мир. Кроме этого, Украине нужен еще один пакет настоящих и болезненных санкций против нефти РФ.
— Военные планы должны стать смертельно дорогими для России. Нам нужно заблокировать танкерный плод и отрезать от международной банковской системы. Это сработает, — считает Зеленский.
Второй шаг заключается в стабильности в оборонной поддержке Украины, сказал президент. Он призвал поддержать долгосрочные программы поддержки и сотрудничества с Украиной. По его мнению, РФ должна увидеть, что Украина не останется одна, а Европа не отступит.
— Россия сильнее, чем любой из нас в одиночку. Но она слабее, чем все мы вместе, — резюмировал Зеленский.